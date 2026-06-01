Leao chce odejść. Milan ustalił cenę za gwiazdę

Milan wycenił Leao na 50-60 mln euro

Rafael Leao to największa gwiazda AC Milan, a także jedna z największych w Serie A. Wygląda jednak na to, że kibice włoskiego calcio muszą pogodzić się z faktem, że w przyszłym sezonie Portugalczyk nie będzie grał w koszulce Rossonerich. W jednym z ostatnich wywiadów wyraził chęć podjęcia nowych wyzwań. Myśli nie tylko o zmianie klubu, ale także ligi.

– Osobiście uważam, że w Milanie dałem z siebie już wszystko, co miałem do zaoferowania. Myślę, że każdy ma swoje marzenia, ambicje i wyzwania, z którymi chce się zmierzyć. Moim celem jest nowe wyzwanie w nowej lidze. Jeśli do tego dojdzie, będę bardzo szczęśliwy. Także dlatego, że wiem, iż wykonałem w Milanie dobrą pracę – mówił Rafael Leao w rozmowie ze Sport TV.

Milan zareagował na głośny wywiad piłkarza. Z informacji serwisu Calciomercato wynika, że są gotowi zgodzić się na sprzedaż, ale oczekują konkretnych pieniędzy. Mediolańczycy zapisali w kontrakcie sumę odstępnego o wartości 175 mln euro. Natomiast realnie wycenili skrzydłowego za 50-60 milionów euro. Kilka klubów z Premier League wyraziło zainteresowanie. Wśród nich wymienia się m.in. Manchester United, Chelsea, Arsenal czy Newcastle.

Leao podczas pobytu w Milanie od sierpnia 2019 roku rozegrał łącznie 291 spotkań. Zdobył w nich 80 goli i zaliczył 65 asyst. Na swoim koncie ma jedno mistrzostwo Włoch oraz superpuchar Włoch. Wcześniej grał w barwach Lille i Sportingu CP.