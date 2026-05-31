Mason Greenwood latem może przenieść się do AS Romy. Zawodnik Olympique Marsylii jest celem transferowym samego Gian Piero Gasperiniego. Między stronami odbyły się już pozytywne rozmowy - donosi Nicolo Schira.

AS Roma chce Masona Greenwooda. To cel samego Gian Piero Gasperiniego

Mason Greenwood już latem może wykonać kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze. Zawodnik Olympique Marsylii jest łączony z wieloma klubami, ale na ten moment jest najbliżej przeprowadzki do Serie A. Nicolo Schira poinformował, że Anglik faktycznie jest celem transferowym AS Romy. A zwolennikiem jego przeprowadzki do Rzymu jest sam Gian Piero Gasperini.

Włoski dziennikarz zdradza, że między stronami odbyło się już wstępne spotkanie. Negocjacje miały wypaść pozytywnie, co przybliżyło Masona Greenwooda do AS Romy. Transfer angielskiego napastnika będzie wiązał jednak się ze sporym wydatkiem. Jednak Giallorossi chcą solidnie wzmocnić skład przed kolejną edycją Ligi Mistrzów, do której udało im się zakwalifikować.

Kontrakt Masona Greenwooda z Olympique Marsylią obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Francuski klub może zażyczyć sobie olbrzymich pieniędzy za swoją gwiazdę, ponieważ 40% od kwoty przyszłego transferu powędruje do budżetu Manchesteru United. Czas pokaże, czy AS Roma finalnie pozyska wychowanka Czerwonych Diabłów.

Mason Greenwood w poprzednim sezonie rozegrał 45 spotkań w koszulce Olympique Marsylii. Anglik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 26 trafień, a także zaliczył 11 asyst.