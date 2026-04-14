Rewolucja w futbolu? Szef Napoli rzucił pomysły, które dzielą kibiców

SSC Napoli rywalizuje w tej kampanii o najwyższe cele. Tymczasem ostatnio z propozycją radykalnych zmian w przepisach gry w piłkę nożną wyszedł prezydent Partenopei.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis z propozycją konkretnych zmian w piłce nożnej

SSC Napoli jest na dziś wiceliderem Serie A z dorobkiem 66 punktów, tracąc do pierwszego Interu Mediolan dziewięć oczek. Tymczasem ostatnio na ciekawy temat wypowiedział się przedstawiciel klubu z ligi włoskiej. Aurelio De Laurentiis przede wszystkim przekonuje, że spotkania powinny być krótsze, co mogłoby sprawić, że mecze stałyby się bardziej wymagające i widowiskowe.

Głównym pomysłem właściciela klubu jest zatem skrócenie czasu jednej połowy z 45 do 25 minut. De Laurentiis w rozmowie cytowanej przez „The Athletic” zaproponował również całkowite wyeliminowanie symulacji, argumentując, że każdy zawodnik przyłapany na łamaniu zasad musi natychmiast opuścić boisko.

Proponowane są również zmiany w systemie dyscyplinarnym. De Laurentiis opowiada się za zniesieniem żółtych i czerwonych kartek, proponując zamiast tego wprowadzenie czasowych kar zawieszenia na pięć lub dwadzieścia minut, jak ma to miejsce w hokeju czy rugby.

Prezes Napoli podkreśla, że piłka nożna potrzebuje więcej bramek, aby przyciągnąć kibiców. Uważa, że przepisy powinny zostać zmienione, aby faworyzować grę ofensywną.

Tymczasem już w najbliższy weekend ekipa z Neapolu zmierzy się w roli gospodarza z Lazio. Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 18:00. Napoli ma zamiar w tym starciu wrócić na zwycięski szlak po remisie z Parmą (1:1). Z kolei Rzymianie liczą na rehabilitację po przegranej z Fiorentiną (0:1).