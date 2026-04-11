Bruno Fernandes i wielka decyzja. Manchester United nie zamierza się poddać

Manchester United wciąż walczy o to, aby w kolejnym sezonie móc rywalizować w Lidze Mistrzów. Tymczasem ciekawe wieści na temat Bruno Fernandesa przekazał serwis The Touchline.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Man Utd z nadzieją na zatrzymanie Bruno

Manchester United wciąż nie odpuszcza walki o przedłużenie kontraktu z Bruno Fernandesem. Aktualna umowa zawodnika z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem konkretne informacje przekazał serwis The Touchline.

Według źródła dla Portugalczyka perspektywa ponownego grania w Lidze Mistrzów z Czerwonymi Diabłami jest bardzo atrakcyjna. Wcześniej pojawiły się doniesienia o potencjalnym odejściu Bruno Fernandesa z klubu w trakcie letniego okna transferowego.

Porozumienie między stronami sprawia jednak, że Manchester United ma możliwość przedłużenia kontraktu z reprezentantem Portugalii o kolejne 12 miesięcy. Takie rozwiązanie nie jest wcale tak niemożliwe, jak jeszcze niedawno się wydawało.

Pomocnik rozegrał w tym sezonie 30 meczów dla klubu we wszystkich rozgrywkach, strzelając osiem goli i notując 17 asyst. Po rozegraniu 31 kolejek Premier League Manchester United zajmuje trzecie miejsce w tabeli, legitymując się dorobkiem 55 punktów.

Tymczasem w najbliższy poniedziałek ekipa prowadzona przez Michael Carricka rozegra spotkanie w ramach 32. kolejki ligi angielskiej, mierząc się z Leeds United. W pierwszym starciu w tej kampanii z udziałem obu ekip padł remis (1:1). Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach między drużynami dwa razy miał miejsce remis, a w jednym starciu lepsza była ekipa z Old Trafford.