Bruno Fernandes i wielka decyzja. Manchester United nie zamierza się poddać

14:24, 11. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Manchester United wciąż walczy o to, aby w kolejnym sezonie móc rywalizować w Lidze Mistrzów. Tymczasem ciekawe wieści na temat Bruno Fernandesa przekazał serwis The Touchline.

Bruno Fernandes
fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Man Utd z nadzieją na zatrzymanie Bruno

Manchester United wciąż nie odpuszcza walki o przedłużenie kontraktu z Bruno Fernandesem. Aktualna umowa zawodnika z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem konkretne informacje przekazał serwis The Touchline.

Według źródła dla Portugalczyka perspektywa ponownego grania w Lidze Mistrzów z Czerwonymi Diabłami jest bardzo atrakcyjna. Wcześniej pojawiły się doniesienia o potencjalnym odejściu Bruno Fernandesa z klubu w trakcie letniego okna transferowego.

Porozumienie między stronami sprawia jednak, że Manchester United ma możliwość przedłużenia kontraktu z reprezentantem Portugalii o kolejne 12 miesięcy. Takie rozwiązanie nie jest wcale tak niemożliwe, jak jeszcze niedawno się wydawało.

Pomocnik rozegrał w tym sezonie 30 meczów dla klubu we wszystkich rozgrywkach, strzelając osiem goli i notując 17 asyst. Po rozegraniu 31 kolejek Premier League Manchester United zajmuje trzecie miejsce w tabeli, legitymując się dorobkiem 55 punktów.

Tymczasem w najbliższy poniedziałek ekipa prowadzona przez Michael Carricka rozegra spotkanie w ramach 32. kolejki ligi angielskiej, mierząc się z Leeds United. W pierwszym starciu w tej kampanii z udziałem obu ekip padł remis (1:1). Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach między drużynami dwa razy miał miejsce remis, a w jednym starciu lepsza była ekipa z Old Trafford.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości