Serie A wstrząśnięta kolejnym skandalem. Sędziowie w głównej roli

08:57, 26. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Serie A znalazła się w centrum skandalu dotyczącego pracy sędziów. Według informacji AGI sprawa dotyczy możliwych naruszeń przepisów w sezonie 2024/25.

PressFocus Na zdjęciu: Gianluca Rocchi

Podejrzenia wobec systemu VAR w Serie A

Gianluca Rocchi jest głównym podejrzanym w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Mediolanie. Otrzymał zarzut udziału w oszustwie sportowym. Sam zainteresowany zaprzecza i podkreśla, że nie ma nic wspólnego ze sprawą.

Śledztwo koncentruje się między innymi na meczu Udinese z Parmą z marca 2025 roku. W analizowanej sytuacji VAR początkowo nie widział podstaw do rzutu karnego. Chwilę później zapadła decyzja o rekomendacji analizy przy monitorze.

Według przedstawionej hipotezy mogło dojść do naruszenia procedur. Podejrzenia dotyczą możliwej ingerencji z zewnątrz w pracę sędziów VAR. Regulamin jasno zabrania wpływania na decyzje.

W sprawie pojawia się także wątek zeznającego Daniele Paterny. Sędzia został przesłuchany jako świadek, lecz jego status uległ zmianie. Prokurator uznał, że jego relacja może być niezgodna z prawdą.

Kolejnym analizowanym przypadkiem jest mecz Interu z Veroną. Kontrowersje wzbudziła sytuacja z udziałem Alessandro Bastoniego oraz decyzja VAR o uznaniu gola. Śledczy badają, czy nie doszło do zaniechania reakcji.

W dochodzeniu pojawia się również nazwisko Andrei Gervasoniego. Miał wpływać na decyzje podczas innego spotkania. Sprawa obejmuje kilka meczów i wciąż jest w toku.

