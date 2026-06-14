Hiszpania pokaże moc w ofensywie? Kupon na poniedziałkowe mecze MŚ 2026

Poniedziałek 15 czerwca 2026 stoi pod znakiem kolejnych czterech meczów fazy grupowej tegorocznego Mundialu. Do analizy wezmę tym razem potyczki Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka oraz Belgii z Egiptem, czyli dwie europejsko-afrykańskie rywalizacje. Co przyniesie nam poniedziałek na mundialowych stadionach? Sprawdź moje typy na dziś.

fot. Alamy Na zdjęciu: Gavi w meczu z Irakiem

Hiszpania vs Republika Zielonego Przylądka. Zakłady bukmacherskie, typy

Starcie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka odbędzie się o godzinie 18:00 naszego czasu na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Arbitrem tego pojedynku będzie Jordańczyk, Adham Makhadmeh.

Hiszpania: drugi okres dominacji?

Hiszpania jedzie na Mundial jako tryumfator ostatniego Euro. Ostatnim razem, kiedy w tej roli La Roja pojawiała się na najważniejszej imprezie globu, zdobyła mistrzostwo. Było tak w 2010 roku, kiedy to Hiszpanie przyjechali do RPA jako mistrzowie Europy z 2008 roku, a cztery lata później dołożyli drugi z rzędu tryumf na europejskim czempionacie. Nikt w kraju nie obrazi się na powtórkę z ówczesnej dominacji, dlatego od drużyny Luisa de la Fuente wymaga się walki o złoto. Przez eliminacje Hiszpania przeszła niemal perfekcyjnie, zdobywając 16 z 18 możliwych punktów. Jej tegoroczne mecze towarzyskie to z kolei wygrana 3:0 z Serbią, remisy 0:0 z Egiptem, 1:1 z Irakiem oraz zwycięstwo 3:1 z Peru. Na początek fazy grupowej ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, a jej celem będzie możliwie jak najwyższe zwycięstwo.

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Republika Zielonego Przylądka: mogą chcieć więcej

Zespół Republiki Zielonego Przylądka to jeden z czterech debiutantów na tegorocznym Mundialu. Można by rzec, że ich awans na Mistrzostwa Świata jest efektem poszerzenia turnieju, lecz warto pamiętać, że Kabowerdeńczycy bezdyskusyjnie wygrali swoją grupę eliminacyjną, zostawiając za sobą jak choćby Kamerun – który ostatecznie na Mundial nie pojechał – więc nie należy umniejszać randze tego osiągnięcia. Podopieczni trenera Pedro Brito to drużyna bardzo skuteczna i dobrze zorganizowana, przez co może być niewygodnym rywalem praktycznie dla każdego. Na dzień dobry czeka ich najtrudniejszy mecz w grupie, który może być jednak dobrym przetarciem przed meczami z Urugwajem i Arabią Saudyjską. To w nich ekipa z tego niedużego, wyspiarskiego kraju może upatrywać swoich szans na awans do fazy pucharowej.

Hiszpania Republika Zielonego Przylądka Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 22:15

Co obstawiam?

Oczywistym faworytem tego pojedynku będzie Hiszpania. Jest to bowiem aktualny mistrz Europy i jeden z głównych kandydatów do złota, więc powinien on zacząć ten turniej od zwycięstwa. Ekipa z Republiki Zielonego Przylądka natomiast już sam awans na Mundial powinna uznać za sukces, więc w nadchodzącym meczu może braknąć jej argumentów, by postawić się rywalom. W związku z tym moim typem na pierwsze omawiane dziś spotkanie będzie gol Hiszpanii w obu połowach. La Roja gra piłkę ofensywną i wie, jak zdobywać gole, a ponieważ Kabowerdeńczycy również starają się grać otwarcie, sądzę, że w meczu z Hiszpanią będą wyjmować piłkę z siatki dość często. Szanse na to, że Hiszpania zdobędzie gola zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie są więc w mojej ocenie naprawdę spore i warte obstawienia po kursie 1.50.

STS 1.50 Hiszpania strzeli gola w obu połowach Zagraj!

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Belgia vs Egipt. Moje typy

Belgia oraz Egipt zagrają ze sobą o godzinie 21:00 czasu polskiego na Lumen Field w Seattle. Sędzią tego starcia będzie pochodzący z Brazylii Ramon Abatti. Ostatni pojedynek tych zespołów to towarzyski mecz rozegrany w ramach przygotowań do MŚ 2022. Wówczas padł wynik 2-1 dla Egiptu.

Belgia: ostatni krzyk złotego pokolenia

Belgowie przyjechali na Mundial po rozczarowaniach w poprzedniej edycji turnieju oraz na ostatnim Euro. Z rozgrywanych w Katarze Mistrzostw Świata Czerwone Diabły wróciły do domu już po fazie grupowej, a z Euro 2024 odpadły w 1/8 finału. Przez eliminacje podopieczni Rudiego Garcii przeszli jednak bez problemu, więc spróbują swoich szans w kolejnym dużym turnieju. Po złotej generacji, od której oczekiwano sukcesów w kadrze Belgii zostało już niewiele, wszak dla Thibaulta Courtouis, Romelu Lukaku, Thomasa Meuniera, Alexa Witsela czy przede wszystkim Kevina De Bruyne to najprawdopodobniej ostatni duży turniej, lecz z drugiej strony ma ona w składzie takich graczy jak Charles De Keteleare czy Jeremy Doku, którzy mają jeszcze wiele przed sobą. Ta mieszanka doświadczenia i świeższej krwi może więc dać kibicom w Belgii wiele radości. O tym czy tak będzie, pokaże przede wszystkim faza grupowa.

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Egipt: odczarować Mundial

Dla drużyny Egiptu występy na Mundialu to zawsze ogromne rozczarowanie. Na kontynencie Faraonowie są prawdziwym potentatem z aż siedmioma tryumfami w Pucharze Narodów Afryki i trzema kolejnymi występami w finałowych pojedynkach. Na Mistrzostwach Świata zespół z tego kraju pokazał się jednak tylko trzy razy, za każdym razem odpadając już w pierwszej fazie (w 1934 roku była to 1/8 finału, a w 1990 i 2018 faza grupowa). Teraz Egipcjanie trafili do grupy z Belgią, Iranem oraz Nową Zelandią, więc realnie patrząc, za cel minimum powinni sobie stawiać zajęcie drugiego miejsca. Jest to więc dobra okazja, by przerwać złą passę i wreszcie odczarować Mundial, który dotychczas kojarzył się w tym kraju wyłącznie z porażkami albo brakiem udziału.

Belgia Egipt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 22:16

Co obstawiam?

Widoczne wyżej kursy w roli faworytów tego starcia stawiają Belgów. Na papierze Czerwone Diabły wyglądają na zespół silniejszy, więc jeśli chcą zająć pierwsze miejsce w grupie, muszą wywalczyć tutaj komplet punktów. Z tego powodu oczekuję tutaj, że Belgowie będą naciskać na bramkę Egipcjan, którzy w tym meczu powinni raczej nastawić się na defensywę. Moim typem na ten pojedynek będzie zatem over 4.5 rzutu rożnego Belgii. Jeżeli zespół trenera Rudiego Garcii zagra w ofensywie tak, jak zazwyczaj, powinien bez większego problemu pokryć tę linię, ponieważ będzie znajdował się bardzo często pod bramką rywala. W STS kurs na taki typ to 1.52, dlatego właśnie jest on ciekawym wyborem w kontekście dzisiejszego kuponu.

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Mój kupon na poniedziałek 15 czerwca

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