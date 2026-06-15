GKS Katowice czy Wisła Kraków? Trwa walka o transfer Łubika

13:31, 15. czerwca 2026 13:53, 15. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki

Marcel Łubik opuścił Górnika Zabrze, ale dalej może grać w Ekstraklasie. Jego wypożyczeniem interesuje się Wisła Kraków. Z zawodnikiem rozmawia też GKS Katowice, co potwierdził w rozmowie dla "Meczyków" dyrektor sportowy Dawid Dubas.

Marcel Łubik
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

GKS Katowice potwierdza rozmowy z Łubikiem

Marcel Łubik w tym sezonie występował dla Górnika Zabrze, zdobywając z nim Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju. Współpraca jednak nie będzie kontynuowana – Górnik był zainteresowany zatrzymaniem bramkarza, ale nie dogadał się z Augsburgiem w kwestii warunków wypożyczenia. Liczył na finansowe bonusy z tytułu jego gry lub możliwość definitywnego wykupu, na co niemiecki zespół nie wyraził zgody.

Wydaje się jednak, że Łubik dalej może występować w Ekstraklasie. Zainteresowanie jego usługami jest duże – media sugerowały, że batalię o młodzieżowego reprezentanta Polski wygrała Wisła Kraków, ale te wieści zdają się być nieco pospieszone. W walce o niego jest jeszcze GKS Katowice. Trwają rozmowy z 22-latkiem, co potwierdził dyrektor sportowy GKS-u Dawid Dubas. Łubik musi podjąć kluczową decyzję. Zarówno Wisła Kraków, jak i GKS Katowice widzą w nim podstawowego bramkarza na przyszły sezon.

– Tematy nie są łatwe. Zainteresowanie Marcelem jest bardzo duże, a to jest dla niego bardzo ważny krok. Jesteśmy po pozytywnych rozmowach z samym zawodnikiem, zarówno moich, jak i trenera Góraka, trenera bramkarzy. Jesteśmy też po rozmowie z jego agentem, dyrektorem Augsburga. Przedstawiliśmy kompleksowy plan, to jest bardzo świadomy i zdeterminowany chłopak. W kolejnym sezonie chce liczyć się w walce o grę w Bundeslidze. My go chcemy przekonać, natomiast finalna decyzja będzie należeć do niego – wyjaśnił dla „Meczyków” dyrektor sportowy GKS-u Katowice.

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