Amorim dogadał się z nowym klubem. Przejmie kolejnego giganta

Ruben Amorim wraca do pracy po sześciu miesiącach bezrobocia. Portugalczyk dogadał się z AC Milan - donosi Nicolo Schira. Ma podpisać trzyletni kontrakt o wartości 4 mln euro za sezon.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim zostanie nowym trenerem AC Milan

Ruben Amorim od listopada 2024 do stycznia 2026 roku odpowiadał za wyniki Manchesteru United. Praca na Old Trafford nie do końca mu wyszła. Ze względu na słabe wyniki i brak widocznego progresu został zwolniony. Choć sugerowano, że zrobi sobie dłuższą przerwę od piłki, wygląda na to, że po sześciu miesiącach wróci na ławkę trenerską. Jego nazwisko było łączone z AC Milanem.

Amorim spotkał się z przedstawicielami włoskiego giganta. Z początku nie był faworytem, ponieważ pierwszym wyborem miał być Oliver Glasner. Natomiast rozmowa obu stron przebiegła tak dobrze, że wyszedł na prowadzenie w wyścigu o posadę trenera.

Nowe informacje ws. 41-latka przekazał Nicolo Schira. Dziennikarz poinformował, że Amorim dogadał się z Milanem. Portugalczyk ma podpisać kontrakt do czerwca 2029 roku. Mediolańczycy zapłacą mu 4 miliony euro za sezon. Do sfinalizowania rozmów potrzebne jest tylko zielone światło od właściciela klubu, Gerry’ego Cardinale. Na stanowisku zastąpi Maxa Allegriego.

Allegri pracował w Milanie tylko jeden sezon. Rossoneri przez większą część rozgrywek zajmowali miejsce w TOP4, ale finalnie przez słabą końcówkę kampanii wypadli poza miejsca premiowane grą w Lidze Mistrzów. Efektem jest nie tylko zmiana trenera, ale także zwolnienie dyrektora sportowego oraz prezesa klubu. Na kluczowych stanowiskach pozostał obecnie jedynie Zlatan Ibrahimović.