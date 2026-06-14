Manchester United zagiął parol na gwiazdora Juventusu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Khephren Thuram przymierzany do Manchesteru United

Manchester United przygotowuje się do sezonu 2026/2027, w którym zamierza włączyć się do walki o najważniejsze trofea. Zespół Czerwonych Diabłów zakończył poprzednie rozgrywki na trzecim miejscu w tabeli Premier League, dzięki czemu zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów. W klubie z Old Trafford planuje się jednak kilka zmian kadrowych, które mają pomóc drużynie wejść na jeszcze wyższy poziom. Jednym z powodów przebudowy zespołu jest potwierdzone odejście Casemiro, który nie przedłużył wygasającego kontraktu z Manchesterem United.

Rozstanie z doświadczonym Brazylijczykiem pozostawiło sporą lukę w środku pola ekipy prowadzonej przez Michaela Carricka. W związku z tym Manchester United aktywnie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu nowego pomocnika. Jak donosi serwis „TuttoJuve.com”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Old Trafford jest Khephren Thuram. Juventus zmaga się obecnie z problemami finansowymi, dlatego nie można wykluczyć sprzedaży 25-letniego zawodnika. Tę sytuację chciałyby wykorzystać władze Czerwonych Diabłów, które poszukują piłkarza mogącego wzmocnić drugą linię zespołu.

Thuram przeniósł się do Turynu w lipcu 2024 roku z Nicei za kwotę przekraczającą 20 milionów euro. Od tego czasu w barwach drużyny Starej Damy rozegrał 96 spotkań, zdobywając dziewięć bramek i notując trzynaście asyst. Francuski pomocnik jest ceniony za warunki fizyczne, dynamikę oraz umiejętność gry między liniami. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 40 milionów euro. Kontrakt zawodnika z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co może znacząco utrudnić ewentualne negocjacje transferowe.