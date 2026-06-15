Real Madryt się nie zatrzymuje. Trzy kolejne cele transferowe!

Real Madryt ogłosił transfer Marca Cucurelli i nie zamierza na tym poprzestawać. Jose Mourinho domaga się trzech kolejnych wzmocnień - twierdzi "El Mundo".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce kolejnego środkowego obrońcę

Real Madryt ogłosił w poniedziałek transfer Marca Cucurelli z Chelsea. Kwota operacji sięga 55 milionów euro podstawy plus dodatkowych pięciu milionów euro w ramach bonusów. Co ciekawe, to pierwszy letni ruch oficjalnie potwierdzony przez klub, choć Florentino Perez już wcześniej zapowiadał pozyskanie Ibrahimy Konate i Denzela Dumfriesa. Oprócz wspomnianej dwójki, Królewscy dogadali się również z Bernardo Silvą. Jose Mourinho nie zamierza poprzestawać na tych czterech wzmocnieniach.

Portugalczyk przede wszystkim naciska na przebudowę defensywy. Do tej formacji dostał już trzech nowych zawodników i domaga się jeszcze jednego środkowego obrońcy. Konate nie będzie więc jedynym stoperem, jaki tego lata przeniesie się na Santiago Bernabeu.

Oprócz tego celu, Real planuje kolejne dwa ruchy. Od miesięcy jest łączony z różnymi pomocnikami, bowiem poszukuje rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia. Nie do ruszenia z PSG są Joao Neves i Vitinha, więc poważnym kandydatem do transferu jest Enzo Fernandez, kolejna z gwiazd Chelsea.

Co ciekawe, na liście życzeń Królewskich znajduje się również transfer napastnika. Do tej pory media nie informowały o podobnych potrzebach, zwłaszcza, że po wypożyczeniu wraca Endrick. Być może jest to natomiast ściśle powiązane z prawdopodobnym odejściem Gonzalo Garcii.