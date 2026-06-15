Man City wybrał następcę Stonesa. W grze 70 mln funtów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Jarrad Branthwaite na celowniku Manchesteru City

Manchester City do końca walczył o mistrzostwo Anglii, jednak tytuł ostatecznie trafił do Arsenalu. Po zakończeniu sezonu z zespołem pożegnał się Pep Guardiola, a wiele wskazuje na to, że następcą hiszpańskiego menedżera zostanie Enzo Maresca.

Z Etihad Stadium odszedł także John Stones, który spędził w niebiskiej części Manchesteru aż 10 lat i był jedną z kluczowych postaci w erze największych sukcesów klubu. Jego odejście wymusiło na władzach City szybkie działania na rynku transferowym.

Według doniesień „Football Insider”, kandydatem do wzmocnienia linii obrony jest Jarrad Branthwaite z Evertonu. 23-letni angielski stoper ma być rozpatrywany jako potencjalny następca Stonesa. Branthwaite w ostatnich sezonach wyrósł na jednego z najbardziej wyróżniających się obrońców w Premier League. Jego pewność w grze defensywnej oraz dobre warunki fizyczne sprawiły, że znalazł się na radarze kilku klubów w Anglii.

Everton nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim kluczowym piłkarzem. Według najnowszych informacji The Toffees oczekują za swojego obrońcę około 70 milionów funtów. To oznacza, iż Man City musi przygotować się na trudne negocjacje. Branthwaite w przeszłości był wypożyczany do Blackburn Rovers i PSV Eindhoven zanim na stałe przebił się do składu Evertonu. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W minionym sezonie Anglik z powodu problemów zdrowotnych rozegrał łącznie 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach.