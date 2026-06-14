Bayern Monachium szuka następcy Neuera. Pojawił się ciekawy kandydat

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Zion Suzuki na radarze Bayernu Monachium

Manuel Neuer ma już 40 lat i powoli zbliża się do zakończenia swojej znakomitej kariery. Co prawda legendarny golkiper niedawno przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 30 czerwca 2027 roku, jednak wiele wskazuje na to, że po ostatnim meczu przyszłego sezonu zdecyduje się zawiesić rękawice na kołku. Władze bawarskiego klubu nie chcą zostać zaskoczone takim scenariuszem i już teraz rozpoczęły poszukiwania odpowiedniego zastępcy. Znalezienie godnego następcy jednego z najlepszych bramkarzy w historii futbolu będzie niezwykle trudnym zadaniem, dlatego Bayern dokładnie analizuje dostępne opcje.

Jak podaje Ekrem Konur na łamach serwisu „SportsBoom.com”, jednym z kandydatów do przejęcia miejsca po Neuerze jest Zion Suzuki. Japończyk uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych młodych golkiperów na świecie i od dłuższego czasu przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów. Dwudziestotrzyletni bramkarz jest obecnie podstawowym zawodnikiem Parmy Calcio, a jego rozwój uważnie śledzą skauci Bayernu Monachium. Sytuację piłkarza z Kraju Kwitnącej Wiśni monitorują również Aston Villa, Manchester United oraz SSC Napoli, co może doprowadzić do ciekawej rywalizacji o jego podpis.

Zion Suzuki przywdziewa koszulkę wyżej wspomnianej Parmy od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Ennio Tardini za około 8 milionów euro z belgijskiego VV Sint-Truiden. W minionym sezonie mierzący 190 centymetrów golkiper rozegrał 22 spotkania, stracił 30 bramek i zachował 6 czystych kont. Na jego dorobek wpłynęły również problemy zdrowotne, które kilkukrotnie wykluczały go z gry. Aktualnie wartość rynkowa 24-krotnego reprezentanta Japonii wynosi 20 milionów euro, a jego kontrakt z włoskim klubem obowiązuje do połowy 2029 roku.