Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: typy i kursy. Problemy bez Yamala?

Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zespół La Furia Roja rozegra swoje pierwsze spotkanie na mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią ciekawego pojedynku na naszym portalu. Początek rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium już w poniedziałek, 15 czerwca o godzinie 18:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Hiszpania Republika Zielonego Przylądka Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 12:59

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka, typy i przewidywania

Przed reprezentacją Hiszpanii pierwszy występ na tegorocznych mistrzostwach świata. W meczu otwierającym rywalizację w grupie H mistrzowie Europy zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka, a o awans do fazy pucharowej powalczą także Urugwaj oraz Arabia Saudyjska. Faworyt tego spotkania jest tylko jeden. Podopieczni Luisa de la Fuente dysponują znacznie większym potencjałem i liczą na pewne rozpoczęcie mundialu od zdobycia kompletu punktów. Hiszpański selekcjoner najpewniej nie skorzysta od pierwszej minuty z Lamine’a Yamala, który wraca do pełni sił po niedawnej kontuzji. Początek rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium już w poniedziałek, 15 czerwca o godzinie 18:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu na listę strzelców wpisze się Ferran Torres. Napastnik Barcelony powinien rozpocząć mecz w podstawowym składzie i wydaje się głównym kandydatem do zdobycia bramki w dzisiejszym pojedynku. Mój typ: Torres strzeli gola.

Ernest STS 1.80 Torres zdobędzie bramkę Odwiedź STS

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Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka, sytuacja kadrowa

W reprezentacji Hiszpanii sytuacja kadrowa wygląda coraz lepiej. Zmagający się do niedawna z poważnymi problemami zdrowotnymi Lamine Yamal, Nico Williams oraz Victor Munoz trenują już z całym zespołem, choć wszystko wskazuje na to, że wspomniane trio rozpocznie dzisiejsze spotkanie na ławce rezerwowych. W kadrze Republiki Zielonego Przylądka nie odnotowano natomiast żadnych absencji. Tamtejszy selekcjoner powinien mieć do dyspozycji wszystkich zawodników i wystawić najsilniejsze możliwe zestawienie.

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka, ostatnie wyniki

Hiszpanie w dwóch ostatnich meczach towarzyskich zaprezentowali solidną formę – pokonali Peru 3:1 oraz zremisowali 1:1 z Irakiem. Jeszcze lepszym bilansem mogą pochwalić się piłkarze z Republiki Zielonego Przylądka. Kabowerdeńczycy odnieśli bowiem dwa przekonujące zwycięstwa, pewnie wygrywając 3:0 zarówno z Bermudami, jak i z Serbią.

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka, historia

Historia bezpośrednich spotkań pomiędzy Hiszpanią a Republiką Zielonego Przylądka jeszcze nie istnieje, gdyż obie reprezentacje nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą. Dzisiejszy pojedynek w ramach mistrzostw świata będzie więc pierwszym starciem tych ekip w całych dziejach, co nadaje temu meczowi wyjątkowy i premierowy charakter.

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem poniedziałkowego spotkania jest drużyna z Półwyspu Iberyjskiego, co tak naprawdę nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Hiszpanów wynosi około 1.10, typ na zwycięstwo Kabowerdeńczyków to mniej więcej 23.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 14.00. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Hiszpania Republika Zielonego Przylądka 1.08 14.0 23.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 12:59

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka, przewidywane składy

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri, Fabian Ruiz – Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Moreira, Costa, Pico, Paulo – Semedo, Pina – Mendes, Monteiro, Cabral – Dailon

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka, transmisja meczu

Pojedynek między Hiszpanią a Republiką Zielonego Przylądka będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach mistrzostw świata 2026 możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Hubert Bugaj i Adam Marciniak. Początek starcia na Mercedes-Benz Stadium w poniedziałek, 15 czerwca o godzinie 18:00.

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