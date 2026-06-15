Wyjaśniła się przyszłość Natana Ławy. Talent Pogoni Szczecin zdecydował!

Natan Ława pokazał się z dobrej strony w ostatnim sezonie ligowym w barwach Pogoni Szczecin. A jaka czeka go przyszłość? Z naszych informacji wynika, że klub i piłkarz podjęli decyzję co dalej.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Natan Ława

Dobre wejście młodziana

Bartosz Ława przez wiele lat był solidnym ligowcem, znanym z wystepów w Ekstraklasie, głównie w barwach Pogoni Szczecin. Niedawno Duma Pomorza pokazała natomiast jego nastepcę, czyli Natana. 16-latek pokazał się z dobrej strony w ostatnim sezonie ligowym, udowadniając, że drzemie w nim duży talent.

Mimo młodego wieku Ławy trener Thomas Thomasberg nie bał się na niego postawić. Pomocnik zagrał w 10 ligowych meczach, często zbierając pochlebne recenzje. W sumie na boiskach Ekstraklasy uzbierał 556 minut.

Jest nowy kontrakt

Wcześniej Natan Ława grał w Pogoni II, gdzie jego dorobek za ostatni sezon prezentował się następująco: 21 występów, 8 goli i 4 asysty.

To wszystko skłoniło obie strony do prolongaty kontraktu. Poprzednia umowa obowiązywała do 30 czerwca tego roku, ale z naszych informacji wynika, że Natan Ława podpisał właśnie nowy kontrakt z Dumą Pomorza.

To oznacza, że będzie miał szansę na kolejne występy w zespole, w którym grał jego ojciec. Bartosz Ława rozegrał w barwach Pogoni 156 meczów, w których strzelił 18 goli i zaliczył 6 asyst. A jego ogólny dorobek w Ekstraklasie to 218 spotkań, 14 bramek i 11 asyst.

Jako pierwszy o przedłużeniu umowy napisał portal PogonOnline.pl.