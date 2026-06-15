Belgia – Egipt: typy i kursy. Salah kontra belgijskie gwiazdy

Belgia zmierzy się z Egiptem w grupie G na mundialu. Spotkanie zostanie rozegrane w Seattle w poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 21:00. Mohamed Salah i spółka chcą pokrzyżować plany faworyzowanym Belgom.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Belgia Egipt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 12:59

Belgia – Egipt: typy bukmacherskie

Belgia zmierzy się z Egiptem na stadionie w Seattle w meczu 1. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Podopieczni Rudiego Garcii są wskazywani jako jeden z czarnych koni turnieju. Cztery lata temu w Katarze Czerwone Diabły zawiodły i nie zdołały wyjść z grupy. Jednak podczas mundialu w Rosji sięgnęły po brązowe medale. Dysponują dużą jakością w ofensywie, jednak eksperci zwracają uwagę na pewne mankamenty w grze defensywnej.

Największą gwiazdą reprezentacji Egiptu jest Mohamed Salah, który latem zakończył swoją przygodę z Liverpoolem. Dla Faraonów będzie to dopiero czwarty występ w historii mistrzostw świata. Na arenie afrykańskiej Faraonowie należą do najbardziej utytułowanych reprezentacji, jednak na mundialach dotychczas im się nie wiodło. Mój typ: zwycięstwo Belgii.

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Belgia – Egipt: ostatnie wyniki

W dwóch ostatnich meczach kontrolnych Czerwone Diabły rozgromiły Tunezję (5:0) w Brukseli oraz pokonały Chorwację (2:0) w Rijece. Wcześniej zespół prowadzony przez Garcię zremisował z Meksykiem (1:1), ograł Stany Zjednoczone (5:2), a także nie pozostawił żadnych złudzeń Liechtensteinowi, zwyciężając aż (7:0).

Egipcjanie w okresie przygotowań do mistrzostw świata przegrali wprawdzie z Brazylią (1:2), ale wcześniej pokonali Rosję (1:0). W 2026 roku zremisowali także bezbramkowo z Hiszpanią oraz rozbili Arabię Saudyjską (4:0). Podczas Pucharu Narodów Afryki Egipt zakończył rywalizację tuż za podium, przegrywając z Nigerią w serii rzutów karnych w meczu o trzecie miejsce.

Belgia – Egipt: historia

Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą czterokrotnie, a każdy z tych meczów miał charakter towarzyskiego. Najświeższe starcie miało miejsce 18 listopada 2022 roku, kiedy Egipt pokonał Belgię (2:1).

Belgia – Egipt: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, zdecydowanym faworytem jest Belgia. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Belgii, to kursy wynoszą około 1.62. Z kolei wygrana Egiptu jest na poziomie około 5.65, a remis w okolicach kursu 4.00.

Belgia Egipt 1.62 4.00 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 12:59

Belgia – Egipt: przewidywane składy

Belgia: Courtois – Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper – Onana, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku

Egipt: El Shenawy – Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh – Lashin, Fathy – Salah, Trezeguet, Zizo – Marmoush

Belgia – Egipt: sonda

Kto wygra mecz? Belgia

Będzie remis

Egipt Belgia

Będzie remis

Egipt 0 Votes

Belgia – Egipt: transmisja meczu

Mecz Belgia – Egipt w ramach 1. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026 rozpocznie się w poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 21:00. Starcie będzie transmitowane na antenach TVP 1, TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

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