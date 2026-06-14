Endrick na celowniku mistrza kraju. Jest priorytetem transferowym

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Inter Mediolan marzy o pozyskaniu Endricka

Inter Mediolan ma za sobą bardzo udany sezon, który zakończył zdobyciem krajowego dubletu. Ekipa Nerazzurrich sięgnęła zarówno po mistrzostwo Serie A, jak i Puchar Włoch, potwierdzając swoją dominację na rodzimym podwórku. Znacznie gorzej mediolańczycy zaprezentowali się natomiast w Lidze Mistrzów, gdzie nie zdołali spełnić oczekiwań. Władze klubu ze Stadio Giuseppe Meazza chcą poprawić ten rezultat w nadchodzącej kampanii, dlatego już rozpoczęły wzmacnianie kadry. Do zespołu dołączył Aleksandar Stanković, zaś Manuel Akanji został wykupiony. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie koniec transferowych ruchów mistrzów Włoch.

Jak ujawnił Ekrem Konur, Inter chce zwiększyć rywalizację również w linii ataku, a na szczycie listy życzeń mediolańczyków znajduje się Endrick. Dziewiętnastoletni napastnik Realu Madryt ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon. Włoski gigant najchętniej sprowadziłby Brazylijczyka na podobnych zasadach, dodając do umowy opcję wykupu wynoszącą około 35-40 milionów euro. Taka propozycja najpewniej nie przekona jednak Królewskich, którzy wiążą z utalentowanym zawodnikiem duże nadzieje i nie planują kolejnego rozstania.

Endrick w barwach francuskiej ekipy rozegrał 21 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował osiem asyst, czym zapracował na powrót do Madrytu. Władze Realu nadal wierzą w potencjał młodego atakującego, mimo że jego początki w stolicy Hiszpanii nie należały do najłatwiejszych. Siedemnastokrotny reprezentant Brazylii często pełnił rolę rezerwowego oraz miał ograniczone możliwości zaprezentowania swoich umiejętności. Królewscy zapłacili za niego około 50 milionów euro, gdy w 2024 roku sprowadzali go z Palmeiras. Obecnie Endrick pozostaje jednym z najbardziej perspektywicznych zawodników młodego pokolenia.