Palma najdroższym transferem Lecha. „Jest z tym związana pewna presja”

14:44, 15. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Lech Poznań wykupił Luisa Palmę za kwotę ponad czterech milionów euro. Honduranin ma świadomość, że to największy wydatek w historii klubu. W rozmowie dla "Przegląd Sportowy Onet" przyznaje, że chce udowodnić swoją wartość.

Luis Palma (Lech Poznań - Wisła Płock)
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Luis Palma (Lech Poznań - Wisła Płock)

Palma zmierzy się z presją kwoty transferu

Lech Poznań negocjował z Celtikiem definitywny transfer Luisa Palmy, ale Szkoci pozostawali nieugięci, więc ostatecznie mistrzowie Polski postanowili aktywować klauzulę wykupu. Tym samym wydali na Honduranina ponad cztery miliony euro – to rekord klubu oraz jeden z największych ruchów w historii całej Ekstraklasy.

Wydawało się, że Lech się na to nie skusi, ale wizja zatrzymania Palmy była silniejsza. Oczywiście skrzydłowy odegrał bardzo ważną rolę w sezonie 2025/2026, który dla klubu zakończył się obroną mistrzowskiego tytułu. We wszystkich rozgrywkach uzbierał 12 bramek i 10 asyst, błyszcząc w szczególności jesienią oraz pod koniec kampanii.

Teraz Honduranin chce potwierdzić swoją wartość. Ma świadomość, że Lech wydał na niego rekordowe pieniądze i odczuwa związaną z tym presję.

– To było dla mnie wielkie wyróżnienie, że klub zdecydował się zapłacić za mnie taką kwotę. Teraz moim zadaniem jest ciężko pracować i udowodnić, że było warto. (…) Jest pewna presja związana z tym, że jestem najdroższym zawodnikiem w historii klubu. Dlatego muszę dawać z siebie wszystko, żeby pokazać na boisku, że klub podjął właściwą decyzję. Chcę, aby moja gra odzwierciedlała wartość, jaką klub we mnie zainwestował – wytłumaczył Palma w wywiadzie dla „Przegląd Sportowy Onet”.

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