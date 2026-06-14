Ruben Amorim coraz bliżej Milanu. Taki ma plan na transfery

21:13, 14. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  

Ruben Amorim jest obecnie głównym kandydatem do objęcia Milanu. Według włoskich mediów rozmowy są zaawansowane, a portugalski szkoleniowiec miał już przedstawić swoją wizję drużyny oraz oczekiwania dotyczące letnich transferów.

Ruben Amorim
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim chce zmienić system i przebudować skład

Ruben Amorim od lat nie ukrywa swojego sentymentu do Milanu. W jednym z dawnych wywiadów przyznał, że jako dziecko marzył o grze zarówno dla Benfiki, jak i właśnie włoskiego giganta. Pierwsze z tych marzeń zrealizował jako piłkarz, a teraz może spełnić drugie już w roli trenera.

Według Calciomercato, Gerry Cardinale zaproponował Portugalczykowi dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Umowa miałaby gwarantować 3,5 miliona euro rocznie oraz dodatkowe premie uzależnione od wyników w Europie i awansu do Ligi Mistrzów.

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Ważną rolę w negocjacjach odgrywa otoczenie Jorge Mendesa. Choć słynny agent nie reprezentuje oficjalnie Amorima, to właśnie osoby związane z Portugalczykiem miały uczestniczyć w rozmowach z Milanem. Włoskie media twierdzą, że Mendes przedstawił klubowi również szerszy projekt obejmujący kwestie transferowe i finansowe.

Jeżeli Amorim obejmie Milan, kibice mogą spodziewać się dużych zmian taktycznych. Portugalczyk preferuje ustawienie 3-4-2-1, które często zamienia na 3-4-3. Taki system wymaga jednak odpowiednio zbudowanej kadry.

Z tego powodu szkoleniowiec ma oczekiwać kilku konkretnych wzmocnień. Priorytetem będzie sprowadzenie co najmniej dwóch środkowych obrońców, dwóch uniwersalnych zawodników do gry na bokach oraz klasycznego środkowego napastnika.