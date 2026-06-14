Juventus szuka 50 mln euro. Pięciu znanych piłkarzy może odejść

Juventus przygotowuje się do ważnych decyzji kadrowych po nieudanym sezonie. Brak awansu do Ligi Mistrzów zmusza klub do szukania dodatkowych wpływów, dlatego działacze wytypowali grupę zawodników przeznaczonych do sprzedaży.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Carnevali rozpoczyna porządki w Turynie

Juventus chce zarobić około 50 milionów euro jeszcze przed końcem czerwca. Jak informuje „Tuttosport”, jest to efekt utraty wpływów związanych z brakiem kwalifikacji do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Jednym z głównych kandydatów do odejścia pozostaje Andrea Cambiaso. Włoski defensor od dawna znajduje się na radarze Interu Mediolan, a władze Juventusu są gotowe wysłuchać ofert wynoszących około 40 milionów euro.

Blisko rozstania jest również Nico Gonzalez. Argentyńczyk spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w Atletico Madryt. Choć klauzula obowiązkowego wykupu nie została aktywowana, hiszpański klub nadal chce zatrzymać skrzydłowego. Trwają rozmowy dotyczące transferu za około 25 milionów euro.

Na liście transferowej znaleźli się także Douglas Luiz oraz Arthur Melo. Obaj Brazylijczycy nie odgrywają kluczowych ról w planach Juventusu. Arthur wzbudza zainteresowanie Gremio, które chciałoby zatrzymać go po udanym wypożyczeniu. Juventus liczy jednak na około 10 milionów euro, a taka kwota jest obecnie zbyt wysoka dla brazylijskiego klubu.

Kolejnym zawodnikiem, który może opuścić Turyn, jest Fabio Miretti. Według doniesień Juventus rozważy sprzedaż pomocnika w przypadku pojawienia się oferty na poziomie 15 milionów euro.

Zmiany kadrowe mają być jednym z pierwszych ważnych zadań Giovanniego Carnevaliego, który niedawno objął stanowisko dyrektora generalnego klubu. Włoskie media sugerują, że dzięki jego relacjom z Beppe Marottą możliwe są także rozmowy transferowe z Interem, co jeszcze niedawno wydawało się mało prawdopodobne.