Real Madryt chce się pozbyć pomocnika. Kolejny gigant poluje na zawodnika

10:21, 15. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Corriere dello Sport

Real Madryt zamierza latem pozbyć się Eduardo Camavingi. Jak podaje "Corriere dello Sport", Inter Mediolan wyraził zainteresowanie francuskim pomocnikiem.

Jose Mourinho
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Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Eduardo Camavinga na liście życzeń Interu

Real Madryt zatrudnił Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec wraca po kilku latach do pracy w jednym z największych klubów świata, a jego przyjście już teraz wywołuje wiele spekulacji dotyczących przyszłości kadry Królewskich. Jednym z zawodników, który może latem opuścić Real, jest Eduardo Camavinga.

Jak informuje „Corriere dello Sport”, Inter Mediolan pytał hiszpański klub o sytuację 23-letniego francuskiego pomocnika. Prezes mistrzów Włoch Beppe Marotta pojawił się niedawno na Santiago Bernabeu przy okazji meczu legend Los Blancos z Interem. Wydarzenie odbyło się na zaproszenie Florentino Pereza i mogło stanowić kolejny krok w budowaniu coraz bliższych relacji między klubami.

Dobre kontakty między gigantami już tego lata mogą przynieść konkretne ruchy transferowe. Nerazzurri rozglądają się za wzmocnieniami środka pola i analizują kilka nazwisk z szerokiej listy, a jednym z nich jest Camavinga. Sytuacja Francuza jest jednak znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku innych celów transferowych.

Kluczową rolę odgrywa również stanowisko samego zawodnika. Camavinga nie planuje opuszczać stolicy Hiszpanii. Władze Królewskich również nie spieszą się z jego sprzedażą, choć są w stanie rozważyć ofertę na poziomie około 60 milionów euro.

Co ciekawe, były zawodnik Rennes jest także łączony z Galatasaray oraz Borussią Dortmund. W minionym sezonie Camavinga rozegrał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.

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