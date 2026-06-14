Bremer może odejść z Juventusu. Największy rywal wchodzi do gry

Gleison Bremer niespodziewanie znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Włoskie media informują, że po zmianach w kierownictwie Juventusu temat przyszłości Brazylijczyka wrócił na tapet, a sytuację uważnie śledzi Inter Mediolan.

Nicolò Campo / ALamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Inter Mediolan liczy na finalizację transferu Bremera

Gleison Bremer od lat należy do najważniejszych zawodników Juventusu, ale jego przyszłość nie jest już tak oczywista. Według „Tuttosport” nowy dyrektor generalny Giovanni Carnevali ma analizować różne scenariusze transferowe, a jednym z nich może być sprzedaż brazylijskiego stopera.

Powodem są plany klubu związane z poprawą wyników finansowych. Juventus chce budować konkurencyjny zespół, jednocześnie generując znaczące zyski z transferów. W takim układzie pod uwagę brane są również oferty za czołowych zawodników.

W kontrakcie piłkarza obowiązującym do czerwca 2029 roku znajduje się klauzula wykupu wynosząca 58 milionów euro. To kwota wysoka, ale osiągalna dla największych europejskich klubów.

Według włoskich mediów sytuację monitoruje Inter. Mediolańczycy interesowali się Bremerem jeszcze przed jego transferem do Juventusu i do dziś zachowali bardzo dobre zdanie o defensorze. Nie oznacza to jednak, że są gotowi zapłacić pełną wartość klauzuli.

„Tuttosport” sugeruje, że Brazylijczyk może pojawić się w rozmowach dotyczących większych operacji między Juventusem i Interem. W ostatnich tygodniach media łączyły oba kluby także z nazwiskami Davide Frattesiego, Andrei Cambiaso czy Federico Gattiego.

Z finansowego punktu widzenia sprzedaż Bremera byłaby dla Juventusu bardzo korzystna. Wartość zawodnika w klubowych księgach ma wynosić około 22 milionów euro, dlatego każda oferta znacząco przekraczająca tę kwotę oznaczałaby dużą nadwyżkę finansową.