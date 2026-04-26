Lewandowski nie jest przekonany do tej oferty. Rozważa inne opcje

Robert Lewandowski stoi przed jedną z najważniejszych decyzji dotyczących swojej przyszłości. Według informacji Fabrizio Romano Polak rozważa wszystkie ewentualności, ponieważ nie jest w pełni przekonany do propozycji FC Barcelony.

Lewandowski coraz poważniej myśli o Serie A

Robert Lewandowski analizuje wszystkie dostępne opcje przed końcem sezonu. Jego kontrakt wygasa, a przyszłość w Barcelonie pozostaje niepewna. Klub chce jego pozostania, ale proponuje inną rolę i znaczną obniżkę wynagrodzenia. Taka oferta nie przekonuje w pełni napastnika oraz jego otoczenia. Fabrizio Romano podkreśla, że zawodnik wraz z agentem dokładnie analizuje sytuację. W grze pozostają także propozycje z włoskich klubów.

Istotną rolę odgrywa agent piłkarza Pini Zahavi. Ma on udać się do Włoch, aby zebrać konkretne oferty. Następnie przedstawi je zawodnikowi, który podejmie ostateczną decyzję.

Juventus wykazuje duże zainteresowanie i przygotowuje konkretną propozycję. Klub jest gotów zaoferować około 6 milionów euro oraz ważną rolę w zespole. To element, który może mieć kluczowe znaczenie dla napastnika. Sytuacja w Turynie wiąże się także z niepewną przyszłością Dusana Vlahovicia. Trener Luciano Spalletti szuka skutecznego napastnika do swojego projektu. Lewandowski idealnie wpisuje się w ten profil.

Dużo mówi się też o Milanie. Rossoneri byli nawet stawiani przez pewien czas w roli faworyta, ale obecnie Tuttosport sugeruje, że to Stara Dama ma znacznie większe szanse na sprowadzenie Polaka. Ponadto Chicago Fire nie będzie już się starać o transfer Lewandowskiego.

Barcelona wciąż liczy na pozostanie swojego snajpera. Miasto i klub mają dla niego duże znaczenie emocjonalne. Mimo to decyzja należy wyłącznie do zawodnika i zapadnie w najbliższym czasie.