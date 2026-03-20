Sassuolo w kryzysie. Groźna choroba przed starciem z Juventusem

Sassuolo znalazło się w trudnej sytuacji zdrowotnej tuż przed ważnym meczem Serie A. Klub w oficjalnym komunikacie poinformował o przypadkach choroby w zespole i wdrożeniu procedur.

Sassuolo w izolacji, ale mecz nie jest zagrożony

Sassuolo zmaga się z ogniskiem krztuśca w drużynie na kilkadziesiąt godzin przed meczem z Juventusem. Jeden przypadek został potwierdzony badaniami. Kolejne osoby wykazują objawy zgodne z chorobą. Łącznie sześciu członków zespołu objęto izolacją.

– Sassuolo informuje, że po testach przeprowadzonych w ostatnich dniach wykryto jeden przypadek krztuśca oraz pięć przypadków z objawami zgodnymi z tą chorobą w grupie zespołu – przekazał klub.

Osoby z objawami pozostają pod stałą opieką medyczną. Klub monitoruje ich stan zdrowia od trzech dni. Wdrożono wszystkie procedury wymagane przez przepisy sanitarne. Pozostali członkowie drużyny przeszli działania profilaktyczne.

Sassuolo poinformowało także władze Serie A o sytuacji. Klub zapewnia, że będzie reagował na rozwój wydarzeń. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo zawodników oraz sztabu. Działania są prowadzone we współpracy z odpowiednimi służbami.

Mimo problemów zdrowotnych mecz z Juventusem ma odbyć się zgodnie z planem. Włoskie media wskazują, że spotkanie nie jest zagrożone. Sassuolo zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli, a Juventus plasuje się na piątej pozycji.

