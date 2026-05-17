Teun Koopmeiners chce przejść do giganta Premier League

16:35, 17. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Calciomercato

Teun Koopmeiners znajduje się na wylocie z Juventusu. Jak podaje serwis Calciomercato, 28-letni holenderski pomocnik widziałby siebie w Liverpoolu.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Liverpool sprowadzi Teuna Koopmeinersa?

Teun Koopmeiners najprawdopodobniej rozstanie się z Juventusem podczas najbliższego letniego okna transferowego. 28-letni pomocnik nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań po przenosinach do Turynu, dlatego władze Starej Damy poważnie rozważają jego sprzedaż, by odzyskać część zainwestowanych środków. Niewykluczone, że 27-krotny reprezentant Holandii będzie kontynuował swoją karierę w Premier League, o czym możemy przeczytać w najnowszych doniesieniach medialnych.

Z informacji przekazanych przez włoski serwis „Calciomercato” wynika, że Koopmeiners marzy o transferze do Liverpoolu. Przedstawiciele zawodnika mieli już skontaktować się z władzami zeszłorocznych mistrzów Anglii i oczekują na odpowiedź ze strony klubu z Wysp Brytyjskich. Jeśli jednak przeprowadzka na Anfield nie dojdzie do skutku, piłkarz może liczyć również na zainteresowanie innych zespołów z całego świata. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się m.in. Romę oraz Galatasaray Stambuł.

Defensywny pomocnik występuje w Juventusie od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Stadium za niespełna 60 milionów euro z Atalanty Bergamo. W obecnym sezonie rozegrał 44 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Kontrakt holenderskiego zawodnika z turyńskim potentatem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

