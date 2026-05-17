Arka Gdynia – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (18.05.2026)

Arka Gdynia podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w ostatnim meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (18 maja) o godz. 19:00. Gospodarze mają jeszcze nadzieję na utrzymanie.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2026 06:57

Arka – Bruk-Bet Termalica: typy bukmacherskie

Arka Gdynia podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w poniedziałkowym meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Słoniki są już pewne spadku. Sytuacja Żółto-Niebieskich również pozostaje bardzo trudna. Drużyna Dariusza Banasika zajmuje 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów i nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich spotkań.

Gdynianie mają największe problemy w ofensywie. Zdobyli zaledwie 32 bramki w tym sezonie. Z kolei Termalica dysponuje najsłabszą defensywą w lidze, tracąc aż 61 goli. Dla gospodarzy to spotkanie będzie miało ogromne znaczenie w kontekście walki o utrzymanie, dlatego spodziewam się pełnego zaangażowania i gry o komplet punktów od pierwszego gwizdka. Mój typ: zwycięstwo Arki Gdynia.

Arka – Bruk-Bet Termalica: ostatnie wyniki

W środku tygodnia Arka rozegrała zaległe spotkanie i bezbramkowo zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze. Wcześniej Żółto-Niebiescy podzielili się punktami z Lechem Poznań (1:1), przegrali z Piastem Gliwice (1:4) oraz Jagiellonią Białystok (0:3). Gdynianie zremisowali także z Cracovią (2:2). Seria bez zwycięstwa sprawiła, że ich sytuacja na finiszu rozgrywek jest tragiczna.

Z kolei Bruk-Bet Termalica przed tygodniem przegrała z Legią Warszawa (0:1). Natomiast na początku maja Słoniki zostały rozbite przez GKS Katowice (1:5). Wcześniej Termalica pokonała Zagłębie Lubin (2:1), ale uległa również Wiśle Płock (1:3) oraz Widzewowi Łódź (0:1).

Arka – Bruk-Bet Termalica: historia

Drużyna z Niecieczy wygrała jesienią z Żółto-Niebieskimi (2:0). Wówczas drogę do siatki Gdynian znaleźli Rafał Kurzawa i Krzysztof Kubica. W ubiegłych latach obie drużyny mierzyły się na poziomie 1. Ligi. Tylko raz w ostatnich pięciu potyczkach Arka znalazła sposób na rywala z Małopolski.

Arka – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego starcia w Trójmieście są piłkarze Arki. Jeśli rozważasz zakład na zwycięstwo Gdynian, to taki scenariusz został wyceniony na poziomie mniej więcej 1.78. Wygrana Bruk-Bet Termaliki została wyceniona w granicach 4.20-4.30.

Arka Gdynia Remis Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.78 3.75 4.20 1.75 4.20 4.30 1.78 4.20 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2026 06:57

Arka – Bruk-Bet Termalica: przewidywane składy

Arka Gdynia: Grobelny – Hermoso, Marcjanik, Abramowicz – Jakubczyk, Rzuchowski – Rusyn, Kubiak, Kerk, Kocyła – Gutkovskis

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Matysik, Masoero, Kasperkiewicz – Boboc, Ambrosiewicz, Guerrero, Hilbrycht – Fassbender, Zapolnik, Jimenez

Arka – Bruk-Bet Termalica: sonda

Kto wygra spotkanie? Arka Gdynia

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Arka – Bruk-Bet Termalica: transmisja meczu

Mecz Arka Gdynia – Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek (18 maja). Początek spotkania o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

