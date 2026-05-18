Real oficjalnie żegna legendę. Został ostatni mecz

14:51, 18. maja 2026
Michał Stompór
Real Madryt oficjalnie poinformował o pożegnaniu jednej z największych legend w historii klubu. Dani Carvajal żegna się z Królewskimi wraz z zakończeniem tego sezonu.

SIPA/ PressFocus Na zdjęciu: Dani Carvajal (Borussia Dortmund - Real Madryt)

Real Madryt rozstaje się z wychowankiem

Dani Carvajal to wychowanek Los Blancos. W 2012 roku Hiszpan zamienił Real Madryt na Bayer Leverkusen, ale w Bundeslidze spędził tylko jeden sezon. Od lata 2013 roku obrońca nieprzerwanie występuje w szeregach Królewskich. Do tej pory rozegrał 450 spotkań w ich barwach. Jego ofensywny dorobek to 14 goli i 65 asyst.

Kontrakt 34-latka obowiązuje tylko do końca tego sezonu i już od dłuższego czasu wiemy, że nie zostanie przedłużony. Teraz Real oficjalnie potwierdził rozstanie ze swoją legendą. Carvajal sześć razy sięgał po Ligę Mistrzów i zdobył cztery mistrzostwa kraju. W jego dorobku znajdują się także m.in. cztery Puchary Hiszpanii.

Defensor pożegna się z kibicami podczas ostatniej kolejki La Liga. W sobotę Real Madryt podejmie Athletic Bilbao na Santiago Bernabeu. Kapitan bez wątpienia znajdzie się w podstawowej jedenastce i zapewne zostanie zmieniony przed końcem rywalizacji.

