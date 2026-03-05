Wisła Kraków wyrzucona do 2 Ligi? „Rywale dostali historyczną szansę”

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków nie pojedzie na mecz ligowy do Wrocławia

Spór wokół meczu Śląska Wrocław z Wisłą Kraków trwa już od kilku. Punktem zapalnym okazała się decyzja wrocławskiego klubu o niewpuszczeniu kibiców gości na trybuny. Podobne przypadki mają miejsce już od wielu miesięcy, ale Jarosław Królewski postanowił powiedzieć dość. W czwartek po licznych przepychankach w mediach oraz mediach społecznościowych, Biała Gwiazda podjęła decyzję, że nie pojedzie na mecz ligowy do Wrocławia w ramach protestu.

Głos w tej sprawie zabrał Maciej Iwański w serwisie X. Dziennikarz TVP Sport zwrócił uwagę na fakt, że rywale krakowskiego zespołu otrzymali teraz wyjątkową okazję. – Panie Jarku, sęk w tym, że ten plan ma silny gen samobójstwa. W jego efekcie łatwo sobie wyobrazić, że 11.04.2026 po kolejnych dwóch meczach wyjazdowych – na które Pan nie wyśle zespołu – Wisła w efekcie trzech walkowerów zostanie przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. Tak stanowią przepisy. Przecież nie zmięknie pan nagle, jak się jest tak twardym – to do końca. W Opolu i Bytomiu (jeśli nie będzie kibiców Białej Gwiazdy) to i meczów z Wami. Rywale właśnie dostali historyczną szansę wyrzucenia Wisły do drugiej ligi – napisał Iwański.

Wisła Kraków jest obecnie liderem Betclic 1 Ligi. Krakowianie po 23. kolejkach mają aż dziewięć oczek przewagi nad resztą stawki i są na autostradzie do PKO Ekstraklasy. Jednak decyzje poza boiskowe mogą wpłynąć na los Białej Gwiazdy. Klub ryzykuje nawet otrzymaniem minusowych punktów. Na razie jednak trudno przewidzieć ruchy PZPN-u.

