Inter szykuje zmiany. Marotta ogłosił plan po dublecie

18:56, 17. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Inter Mediolan świętuje zdobycie mistrzostwa Włoch i Pucharu Włoch, ale klub już pracuje nad kolejnym sezonem. Giuseppe Marotta po meczu z Hellasem Verona zapowiedział ważne zmiany w drużynie.

Giuseppe Marotta
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Giuseppe Marotta

Inter nie planuje rewolucji po wielkim sezonie

Inter ma za sobą wyjątkowy sezon pod wodzą Cristiana Chivu. Nerazzurri zdobyli dublet krajowy i ponownie potwierdzili dominację we włoskiej piłce. W niedzielę drużyna rozegrała ostatni domowy mecz w sezonie i zremisowała z Hellasem Verona 1:1. Po spotkaniu rozpoczęły się mistrzowskie uroczystości oraz przygotowania do wielkiej parady ulicami Mediolanu.

Prezes Giuseppe Marotta już teraz myśli jednak o przyszłości zespołu. Działacz przyznał, że w najbliższych tygodniach w klubie dojdzie do zmian kadrowych. Jednocześnie podkreślił, że Inter nie zamierza przebudowywać całej drużyny od podstaw. – To będzie proces ewolucyjny, a nie rewolucyjny – powiedział Marotta.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Szef Interu zaznaczył, że część zawodników będzie musiała zostać oceniona przed podjęciem ostatecznych decyzji. – Będą pewne zmiany, ale mamy ogromny szacunek dla piłkarzy, którzy odejdą – powiedział działacz. Inter chce budować kadrę opartą na połączeniu doświadczenia oraz młodości.

Marotta zwrócił także uwagę na rolę klubowej akademii. W meczu z Hellasem Verona w składzie pojawiło się czterech zawodników szkolonych wcześniej w młodzieżowych drużynach Interu. – To jest droga, którą chcemy podążać – podkreślił prezes. Władze klubu wierzą, że obecny trzon zespołu pozwoli utrzymać wysoką jakość również w kolejnym sezonie.

Nerazzurri zdominowali obecne rozgrywki Serie A. Na kolejkę przed końcem kampanii mają aż trzynaście punktów przewagi nad drugim Napoli.