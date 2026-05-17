Manchester United pozbył się problemu. Duża sprzedaż

Manchester United tylko na to czekał. Napoli pokonało Pisę i zapewniło sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To oznacza, że Rasmus Hojlund definitywnie żegna się z Old Trafford.

Manchester United sprzedał napastnika

W lecie 2025 roku Rasmus Hojlund zamienił Premier League na Serie A na zasadzie wypożyczenia. W umowie, którą Manchester United zawarł z Napoli, znalazła się specjalna klauzula. Partenopei mieli obowiązek wykupić reprezentanta Danii w przypadku awansu do Ligi Mistrzów.

Dzięki zwycięstwu z Pisą w 37. kolejce podopieczni Antonio Conte są już pewni gry w następnej edycji elitarnych zmagań. To oznacza, że 23-letni napastnik definitywnie zmienia klubowe barwy. Napoli przeleje 44 miliony euro na konto Czerwonych Diabłów. Za samo wypożyczenie ekipa spod Wezuwiusza zapłaciła sześć mln.

Hojlund w tym sezonie zanotował 43 występy, w których zdobył 15 bramek i zaliczył osiem asyst. W pięciu ostatnich pojedynkach w Serie A były zawodnik Atalanty strzelił jednego gola i zapisał na swoim koncie trzy podania, po których jego koledzy zespołu umieszczali piłkę w siatce.