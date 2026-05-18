Barcelona chce wielką gwiazdę La Liga. To mistrz Europy

13:39, 18. maja 2026
Źródło:  Sique Rodríguez (Carrusel Deportivo)

Barcelona w letnim okienku musi wzmocnić ofensywę. Na celowniku Dumy Katalonii znalazła się jedna z największych gwiazd La Liga, o czym informuje Sique Rodríguez z Carrusel Deportivo.

Barcelona rusza po kapitana ligowego rywala

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu żegna się z Camp Nou. Wszystko wskazuje na to, że Barcelona nie będzie kontynuowała współpracy także z Marcusem Rashfordem. To oznacza, że Blaugrana potrzebuje pozyskać przynajmniej dwóch zawodników odpowiedzialnych za ofensywę.

Sique Rodríguez z Carrusel Deportivo przekonuje, że Barca zamierza sprowadzić środkowego napastnika i skrzydłowego, który jest zdolny występować na kilku pozycjach w ataku. Kto może wcielić się w rolę drugiego z wymienionych piłkarzy? To Mikel Oyarzabal.

Mistrz Europy z 2024 roku jest jedną z największych gwiazd La Liga. Kapitan Realu Sociedad w tym sezonie wystąpił w łącznie 39 spotkaniach, w których zdobył 18 bramek i zanotował cztery asysty. 29-latek jest związany z ekipą z Kraju Basków kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku.

Portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro. Lewonożny Oyarzabal jest w stanie występować na obu skrzydłach, a także na środku ataku.

