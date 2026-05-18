Barcelona poinformowała. Pomocnik nie jedzie na mundial!

14:30, 18. maja 2026
Michał Stompór
Barcelona opublikowała oficjalny komunikat w sprawie urazu, którego doznała jedna z jej gwiazd. Fermin Lopez będzie musiał poddać się operacji i opuści Mistrzostwa Świata 2026.

Na zdjęciu: Fermin Lopez (Real Sociedad San Sebastian - FC Barcelona)

Barcelona ujawnia: poważny uraz gwiazdy

Sprawdził się czarny scenariusz, o którym informowały hiszpańskie media. Fermin Lopez, który z powodu kontuzji nie dokończył spotkania z Realem Betis, niemal na pewno nie wystąpi na mundialu. Barcelona opublikowała oficjalne potwierdzenie urazu swojej gwiazdy i zaplanowanej operacji.

– Fermín López, zawodnik pierwszej drużyny, doznał złamania piątej kości śródstopia w prawej stopie podczas meczu z Betisem. Zawodnik przejdzie operację – czytamy w krótkim komunikacie wystosowanym przez Dumę Katalonii.

Wszystko wskazuje na to, że ofensywny pomocnik opuści Mistrzostwa Świata 2026. Pełna rekonwalescencja potrwa przynajmniej sześć tygodni. Niewykluczone, że absencja 23-latka może przeciągnąć się do nawet blisko dwóch miesięcy. Turniej rozpoczyna się już za 24 dni, a za tydzień Luis de la Fuente roześle ostateczne powołania. Na liście na 99% zabraknie siedmiokrotnego reprezentanta Hiszpanii.

