Miała być Barcelona, a będzie Premier League? Ten klub rozważa Vlahovicia

Dusan Vlahović po sezonie zostanie wolnym piłkarzem na rynku transferowym. Wcześniej łączono go m.in. z FC Barceloną. Według Mundo Deportivo transfer napastnika bierze pod uwagę Arsenal.

Arsenal poważnie interesuje się Vlahoviciem

Dusan Vlahović od kilku miesięcy przymierzany jest do zmiany barw klubowych. Kontrakt napastnika wygasa z końcem czerwca i wciąż nie został przedłużony. Juventus jest o krok od kompromitacji w lidze i braku awansu do Ligi Mistrzów. Na ostatniej prostej wypadli poza TOP4 Serie A, przegrywając w miniony weekend z Fiorentiną (0:2). Brak awansu do elitarnych rozgrywek może przesądzić o przyszłości Serba.

26-latek to jeden z najlepiej zarabiających zawodników w drużynie. Brak Ligi Mistrzów to spora strata finansowa, więc odejście Vlahovicia byłoby na rękę Starej Damie. Dodatkowo sam piłkarz nie narzeka na brak zainteresowania ze strony topowych klubów w Europie.

W przeszłości dużo pisało się o zainteresowaniu FC Barcelony. Katalończycy rozważali go w kontekście następcy Roberta Lewandowskiego. W Hiszpanii interesowało się nim również Atletico Madryt. Nicolo Schira pisał nawet, że agenci zaproponowali go Los Colchoneros.

Mundo Deportivo informuje, że Vlahović przykuł uwagę giganta Premier League. Sytuację piłkarza uważnie śledzi Arsenal, który może zaproponować mu kontrakt. Kanonierzy to jednak tylko jeden z kilku klubów w Anglii, które są gotowe walczyć o Serba.

Vlahović w barwach Juventusu rozegrał 167 meczów, w których zdobył 66 bramek i zanotował 16 asyst.