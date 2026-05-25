Wisła Kraków otrzymała ofertę za utalentowanego gracza. Szybko zdecydowano

Wisła Kraków otrzymała ofertę transferu Jakuba Krzyżanowskiego od czeskiej Sigmy Ołomuniec. Nie jest ona jednak interesująca dla klubu i samego zawodnika, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Wisła Kraków po awansie do PKO Ekstraklasy będzie chciała się konkretnie wzmocnić. Na rynku już pojawia się wiele nazwisk, które są łączone z klubem z Reymonta. Jednym z nich jest Oliwier Kwiatkowski, na którego temat wypowiedział się już dyrektor sportowy zespołu. Wiadomo jednak, że nie tylko transfery przychodzące, ale i te wychodzące będą miały w najbliższym czasie miejsce.

Nie będzie do nich należało raczej odejście Jakuba Krzyżanowskiego. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Wisła Kraków otrzymała za utalentowanego zawodnika ofertę od czeskiej Sigmy Ołomuniec. Propozycja nie jest jednak interesująca zarówno dla beniaminka PKO Ekstraklasy, jak i samego Krzyżanowskiego. Dlatego też z pewnością można powiedzieć, że temat ten – przynajmniej na ten moment – został odrzucony.

Jakub Krzyżanowski w tym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zanotował pięć asyst oraz raz wpisał się na listę strzelców. W sumie ten 20-letni lewy obrońca lub wahadłowy na koncie ma 54 występy w barwach Białej Gwiazdy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro. Młodzieżowy reprezentant Polski z klubem ma ważną umowę do końca czerwca 2027 roku.

