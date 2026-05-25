Śląsk awansował do Ekstraklasy. Teraz pożegnał się z dwoma graczami

18:49, 25. maja 2026
Jakub Fudali
Śląsk Wrocław poinformował, że Timotej Jambor oraz Antoni Klimek nie są już zawodnikami zespołu. Klub w obu przypadkach nie chciał aktywować klauzuli wykupu.

Śląsk Wrocław ma za sobą bardzo dobry, ale i wymagający sezon. Trzeba przyznać, że po pierwszej rundzie nie było pewne, czy Wrocławianie znajdą się w strefie barażowe, a co dopiero, że bezpośrednio awansują do PKO Ekstraklasy. Niemniej kapitalna runda wiosenna sprawiła, że jeszcze przed ostatnią serią gier byli oni pewni powrotu do elity.

Awans naturalnie powoduje, że w kadrze zajdą pewne zmiany. O pierwszych z nich klub już poinformował w dwóch komunikatach. W pierwszym przekazano, że z klubem pożegnał się Antoni Klimek, którego wypożyczenie dobiegło końca. Śląsk przekazał, że nie zdecydował się na skorzystanie z opcji wykupu i zawodnik wróci do Puszczy Niepołomice. Drugim piłkarzem, który także pożegnał się z Wojskowymi jest Timotej Jambor. Słowak, podobnie jak Klimek, wróci do swojego macierzystego klubu po okresie wypożyczenia. W tym przypadku mowa o FC Rapid 1923.

Antoni Klimek w minionym sezonie rozegrał dla WKS-u 20 spotkań i strzelił w nich jednego gola. Timotej Jambor z kolei w 12 spotkaniach zdobył dwa gole. Trudno powiedzieć, aby któryś z nich był w ostatnim czasie kluczową postacią Śląska, dlatego też ruchy te wydają się zrozumiałe.

