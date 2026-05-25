Wieczysta walczy o awans do Ekstraklasy. Baraże zagra w Krakowie

Wieczysta Kraków swoje barażowe mecze rozgrywać będzie na stadionie Wisły Kraków. Do tej pory pierwszoligowiec rywalizował w Sosnowcu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta zagra na stadionie Wisły Kraków

Ostatnie tygodnie były dla wszystkich związanych z Wieczystą Kraków bardzo intensywne. Z całą pewnością można powiedzieć, że klub w pewnym momencie stał się kluczowym obiektem zainteresowania całej piłkarskiej Polski. Wszystko oczywiście przez fakt, że Wojciech Kwiecień został połączony z Wisłą Kraków i miał zaprzestać finansowania obecnego klubu.

Niemniej niezależnie od zawirować finansowych i organizacyjnych, Wieczysta bardzo dobrze spisywała się w ostatnich tygodniach piłkarsko i dzięki temu zdołała awansować do baraży z trzeciego miejsca w tabeli Betclic 1. ligi. Dlatego też ma szansę być gospodarzem obu spotkań – zarówno półfinału, co już jest pewne, jak i potencjalnego finału. Klub do tej pory swoje meczu rozgrywał na stadionie w Sosnowcu, ale w walce o PKO Ekstraklasę zmierzy się w Krakowie. Na stadionie Wisły.

– Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przychyliła się dziś do naszego wniosku dotyczącego możliwości rozegrania meczów barażowych Betclic 1. Ligi o awans do PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 na Synerise Arena – Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie – czytamy w komunikacie Wieczystej Kraków w mediach społecznościowych.

Mecz Wieczystej Kraków z Polonią Warszawa zaplanowano na czwartek 28 maja na godzinę 20:30.

Zobacz także: Wisła Kraków potwierdza. „Bardzo interesujemy się tym piłkarzem”