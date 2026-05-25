Wieczysta walczy o awans do Ekstraklasy. Baraże zagra w Krakowie

18:40, 25. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków swoje barażowe mecze rozgrywać będzie na stadionie Wisły Kraków. Do tej pory pierwszoligowiec rywalizował w Sosnowcu.

Piłkarze Wieczystej Kraków
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta zagra na stadionie Wisły Kraków

Ostatnie tygodnie były dla wszystkich związanych z Wieczystą Kraków bardzo intensywne. Z całą pewnością można powiedzieć, że klub w pewnym momencie stał się kluczowym obiektem zainteresowania całej piłkarskiej Polski. Wszystko oczywiście przez fakt, że Wojciech Kwiecień został połączony z Wisłą Kraków i miał zaprzestać finansowania obecnego klubu.

Niemniej niezależnie od zawirować finansowych i organizacyjnych, Wieczysta bardzo dobrze spisywała się w ostatnich tygodniach piłkarsko i dzięki temu zdołała awansować do baraży z trzeciego miejsca w tabeli Betclic 1. ligi. Dlatego też ma szansę być gospodarzem obu spotkań – zarówno półfinału, co już jest pewne, jak i potencjalnego finału. Klub do tej pory swoje meczu rozgrywał na stadionie w Sosnowcu, ale w walce o PKO Ekstraklasę zmierzy się w Krakowie. Na stadionie Wisły.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przychyliła się dziś do naszego wniosku dotyczącego możliwości rozegrania meczów barażowych Betclic 1. Ligi o awans do PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 na Synerise Arena – Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie – czytamy w komunikacie Wieczystej Kraków w mediach społecznościowych.

Mecz Wieczystej Kraków z Polonią Warszawa zaplanowano na czwartek 28 maja na godzinę 20:30.

Zobacz także: Wisła Kraków potwierdza. „Bardzo interesujemy się tym piłkarzem”