Transfer Anatolija Trubina w tym okienku wydaje się niemal przesądzony. Reprezentant Ukrainy, który stał się niespodziewanym bohaterem meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, ma trafić do Premier League. Przekonuje o tym A Bola.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: SL Benfica - Real Madryt

Za Anatolijem Trubinem świetny sezon. Ukraiński golkiper rozegrał łącznie 50 spotkań, w których 21 razy zachował czyste konto. Bramkarz Benfiki to uznane nazwisko w europejskim futbolu, jednak jego popularność znacznie wzrosła po jednym ze spotkań w Lidze Mistrzów. 24-latek został bohaterem pojedynku z Realem Madryt.

Kontrakt wychowanka Szachtara Donieck z lizbońskimi Orłami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Jednak wszystko wskazuje na to, że Trubin nie wypełni umowy i zmieni klubowe barwy już tego lata. Jego usługami poważnie interesuje się zespół z Premier League.

A Bola twierdzi, że bramkarz urodzony w Doniecku znalazł się na celowniku Tottenhamu. Spurs w ostatniej kolejce ligowych zmagań zapewnili sobie utrzymanie w angielskiej elicie i już rozpoczynają przygotowania do kolejnych rozgrywek. Odchodzącego z Londynu Guglielmo Vicario miałby zastąpić właśnie Trubin.

Oczywiście wszystko zależy od tego, czy Włoch faktycznie opuści szeregi stołecznej ekipy. Jeżeli 29-latek pożegna się z drużyną Roberto de Zerbiego, jego następcą może zostać Ukrainiec.





