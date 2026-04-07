To ma uratować włoską piłkę? Spalletti z odważną propozycją

Reprezentacja Włoch nie awansowała na mundial, co może być związane z kryzysem pokoleniowym. Tymczasem ciekawym pomysłem na uzdrowienie sytuacji podzielił się Luciano Spalletti.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti z atrakcyjną propozycją? Ciekawy sygnał od trenera

Reprezentacja Włoch ma za sobą trudny moment, co jest podyktowane tym, że drużyna prowadzona przez Gennaro Gattuso nie dała rady awansować na MŚ 2026. Tym samym w Italii poruszane są różne wątki i plany związane z poprawą sytuacji we włoskiej piłce. Ciekawą propozycję rzucił trener Juventusu w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– Musimy chronić talent, który się rodzi i zawsze będzie się rodził. Proponuję: co, jeśli zobowiążemy każdą drużynę Serie A do wystawienia jednego zawodnika poniżej 19. roku życia? – przekazał Luciano Spalletti.

– Na przykład w Juventusie musielibyśmy mieć czterech dostępnych zawodników i wystawić jednego. Czterech młodych zawodników w drużynie to już znacząca liczba – zaznaczył trener.

W marcu Azzurri w półfinale baraży o awans na mundial poradzili sobie z Irlandią Północną. Z kolei w finale reprezentacja Włoch nie dała rady pokonać Bośni i Hercegowiny. Włosi ulegli Edinowi Džeko i spółce w konkursie rzutów karnych (1:4). W normalnym czasie gry padł remis (1:1).

Włosi tak naprawdę do gry o stawkę wrócą dopiero jesienią. Wówczas rozpoczną się zmagania w Lidze Narodów UEFA. Azzurri trafili do grupy z takimi rywalami jak Belgia, Turcja czy Francja. Z kolei w czerwcu włoską ekipę czekają spotkania towarzyskie, ale rywale nie są jeszcze znani.