„Jest teraźniejszością i jasną przyszłością polskiej piłki”. Ekspert zachwycony wielkim transferem Polaka

16:11, 8. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mateusz Borek [X]

Jakub Kamiński od przyszłego sezonu będzie grał w Benfice. Transferu pogratulował mu Mateusz Borek. Zdaniem dziennikarza 24-latek jest teraźniejszością i przyszłością polskiej piłki.

Jakub Kamiński
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Mateusz Borek zachwycony Kamińskim. „Przyszłość polskiej piłki”

Jakub Kamiński od momentu, gdy stery w reprezentacji Polski przejął Jan Urban, stał się kluczowym zawodnikiem Biało-Czerwonych. 24-latek ostatni sezon spędził w FC Koeln, które wypożyczyło go z VfL Wolfsburg. W barwach „Koziołków” zaliczył świetny rok, czego dowodem jest 7 bramek i 5 asyst w 34 spotkaniach. Spowodowało to natychmiastowy wykup za kwotę 5,5 mln euro.

Koeln skorzystało z okazji, że Polak cieszy się dużym zainteresowaniem. Kamiński kilka tygodni po ogłoszeniu transferu zaliczył kolejny transfer. Skrzydłowy został kupiony przez portugalskiego giganta – Benfikę. Klub z Lizbony zapłacił za niego 20 mln euro.

BONUS 400 PLN za poprawny typ na gola wybranej drużyny. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kamiński przeżywa prawdopodobnie najlepszy okres w karierze. Transferu do dużego klubu pogratulował mu dziennikarz Mateusz Borek. Jeden z założycieli Kanału Sportowego dodał, że 24-latek to nie tylko teraźniejszość, ale również przyszłość polskiej piłki.

Ten chłopak jest teraźniejszością i jasną przyszłością polskiej piłki. Jest mocny, szybki, skromny, zawsze uśmiechnięty i otwarty do ludzi. Powodzenia Kuba w Benfice. Trzymam mocno kciuki! #teamkamyk – napisał Mateusz Borek.

Polak jest już w Lizbonie, gdzie niebawem rozpocznie treningi z nowym zespołem. Benfica w poprzednim sezonie zajęła dopiero 3. miejsce, więc w przyszłej kampanii nie wystąpi w Lidze Mistrzów, a w Lidze Europy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości