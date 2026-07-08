„Jest teraźniejszością i jasną przyszłością polskiej piłki”. Ekspert zachwycony wielkim transferem Polaka

Jakub Kamiński od przyszłego sezonu będzie grał w Benfice. Transferu pogratulował mu Mateusz Borek. Zdaniem dziennikarza 24-latek jest teraźniejszością i przyszłością polskiej piłki.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Mateusz Borek zachwycony Kamińskim. „Przyszłość polskiej piłki”

Jakub Kamiński od momentu, gdy stery w reprezentacji Polski przejął Jan Urban, stał się kluczowym zawodnikiem Biało-Czerwonych. 24-latek ostatni sezon spędził w FC Koeln, które wypożyczyło go z VfL Wolfsburg. W barwach „Koziołków” zaliczył świetny rok, czego dowodem jest 7 bramek i 5 asyst w 34 spotkaniach. Spowodowało to natychmiastowy wykup za kwotę 5,5 mln euro.

Koeln skorzystało z okazji, że Polak cieszy się dużym zainteresowaniem. Kamiński kilka tygodni po ogłoszeniu transferu zaliczył kolejny transfer. Skrzydłowy został kupiony przez portugalskiego giganta – Benfikę. Klub z Lizbony zapłacił za niego 20 mln euro.

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Kamiński przeżywa prawdopodobnie najlepszy okres w karierze. Transferu do dużego klubu pogratulował mu dziennikarz Mateusz Borek. Jeden z założycieli Kanału Sportowego dodał, że 24-latek to nie tylko teraźniejszość, ale również przyszłość polskiej piłki.

– Ten chłopak jest teraźniejszością i jasną przyszłością polskiej piłki. Jest mocny, szybki, skromny, zawsze uśmiechnięty i otwarty do ludzi. Powodzenia Kuba w Benfice. Trzymam mocno kciuki! #teamkamyk – napisał Mateusz Borek.

Polak jest już w Lizbonie, gdzie niebawem rozpocznie treningi z nowym zespołem. Benfica w poprzednim sezonie zajęła dopiero 3. miejsce, więc w przyszłej kampanii nie wystąpi w Lidze Mistrzów, a w Lidze Europy.