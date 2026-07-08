Cracovia bierna na rynku transferowym. Grzelak zabrał głos

Cracovia do tej pory nie ma na swoim koncie potężnej liczby transferów, choć potrzeby są widoczne. Bartosz Grzelak w rozmowie z "Kanałem Sportowym" uspokaja jednak nastroje.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Trener Cracovii spokojny ws. transferów

Cracovia ma za sobą trudny sezon, w którym do samego końca musieli oni walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Wszyscy liczą więc na to, że w zbliżającej się kampanii będzie inaczej. Do tej pory jednak niewiele na to wskazuje, a to głównie przez fakt, że Pasy są bardzo pasywne na rynku transferowym. Gdy wiele klubów ma na swoim koncie już najważniejsze ruchy, to zespół spod Wawelu sprowadził tylko jednego nowego gracza.

To powoduje, że kibice zaczynają być zaniepokojeni sytuacją kadrową zespołu, który wyraźnie potrzebuje nowych twarzy. Szczególnie, że z klubem żegna się jeden z najważniejszych piłkarzy. O działaniach na rynku transferowym jednak spokojnie wypowiedział się Bartosz Grzelak, trener Cracovii.

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– Były takie możliwości, były też sytuacje, kiedy prowadziliśmy negocjacje, ale coś się nie udało. Jestem jednak przekonany, że w najbliższych dwóch tygodniach coś się będzie działo, bo w różnych tematach jesteśmy już blisko – powiedział Bartosz Grzelak w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– Było trochę cicho, ale u nas dużo pracowaliśmy nad tym, żeby ściągać nie byle kogo, tylko zrobić odpowiednie transfery. Oczywiście, kiedy jest się dokładnym, to też może trochę potrwać – dodał.

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