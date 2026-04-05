Włosi bez selekcjonera. Roberto Mancini ponownie w grze

14:39, 5. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  Rudy Galetti (X)

Reprezentacja Włochy po tym, jak zakończyła się misja trenera Gennaro Gattuso, jest obecnie bez selekcjonera. Tymczasem ciekawe wieści przekazał dziennikarz Rudy Galetti na X.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini wyraził gotowość do prowadzenia reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch ma za sobą fatalny marzec. Z jednej strony Azzurri pokonali Irlandia Północna. Niemniej w finale baraży czterokrotni mistrzowie świata nie dali rady pokonać Bośni i Hercegowiny. Tym samym reprezentacja Włoch po raz trzeci z rzędu przegapi mundial. Tymczasem interesujące wieści w swoich mediach społecznościowych ujawnił dziennikarz Rudy Galetti.

Znany insider przekazał, że Roberto Mancini ponownie potwierdził swoją gotowość do powrotu na stanowisko selekcjonera reprezentacji Włoch, po doświadczeniach w tej ekipie w latach 2018-2023.

Mancini to trener, który poprowadził Azzurrich do triumfu na Euro 2020. 61-latek aktualnie jest trenerem Al-Sadd, z którym współpracę rozpoczął w listopadzie 2025 roku. Jak na razie Mancini prowadził ekipę z Arabii Saudyjskiej w 17 spotkaniach, notując średnią 2,00 punktu na mecz.

Reprezentacja Włoch już w czerwcu rozegra kolejne spotkania, ale będą to tylko mecze towarzyskie. Z kolei do rywalizacji o stawkę Azzurri wrócą jesienią. Wówczas będą rywalizować w Liga Narodów UEFA, mając takich rywali jak: Belgia, Turcja czy Francja. To będzie pierwsza taka sytuacja, gdy przerwa reprezentacyjna będzie trwać trzy tygodnie, co wcześniej nie miało miejsca.

