Juventus chce przechytrzyć Inter. Włączył się do walki o obrońcę

Juventus rozpoczął działania w sprawie transferu Oumara Soleta. Francuski obrońca Udinese znajduje się również na celowniku Interu i Como, ale do walki o jego podpis coraz mocniej włącza się także klub z Turynu.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Solet na radarze Juventusu

Według „Sportitalia” doszło już do spotkania przedstawicieli Juventusu i Udinese, podczas którego omawiano sytuację Oumara Soleta. W rozmowach uczestniczyli między innymi Giovanni Carnevali, Frederic Massara oraz właściciel Udinese Gino Pozzo i dyrektor Gianluca Nani. Bianconeri chcieli przede wszystkim poznać warunki ewentualnej transakcji.

Udinese jasno określiło swoje oczekiwania. Klub jest gotowy sprzedać francuskiego stopera, ale oczekuje około 25 milionów euro. W grę wchodzi zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Niższa oferta nie będzie brana pod uwagę. Z takim samym stanowiskiem niedawno spotkał się Inter, co wyhamowało potencjalny transfer na San Siro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Solet cieszy się dużym uznaniem ze względu na swoją wszechstronność. Francuz może występować na kilku pozycjach w defensywie, wyróżnia się warunkami fizycznymi i dobrze radzi sobie z piłką przy nodze. Nic dziwnego, że oprócz Juventusu interesują się nim także Inter, Como oraz Atletico Madryt.

Na razie w Turynie nie zapadła ostateczna decyzja o złożeniu oferty. Juventus musi najpierw zrobić miejsce w kadrze i budżecie. Z klubem mogą pożegnać się Federico Gatti, Lloyd Kelly lub Gleison Bremer, którym interesuje się Bayern Monachium. Dopiero po jednej z takich sprzedaży Bianconeri będą mogli przejść do konkretnych negocjacji w sprawie transferu Soleta.