Wiadomo, kto pokaże mecz Lecha Poznań w Lidze Mistrzów. Kibice będą zadowoleni

15:57, 8. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Lech Poznań w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z duńskim Aarhus. Dwumecz mistrza Polski pokaże stacja TVP Sport. Oznacza to, że kibice będą mogli zobaczyć oba spotkania za darmo.

Piłkarze Lecha Poznań
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Dwumecz Lech Poznań – Aarhus w Lidze Mistrzów na kanale TVP Sport

Lech Poznań drugi rok z rzędu został mistrzem Polski, więc po raz kolejny powalczy o awans do Ligi Mistrzów. Kolejorz poznał już rywala w 2. rundzie eliminacji. Podopieczni Nielsa Frederiksena nie mieli szczęścia w losowaniu, ponieważ trafili na najtrudniejszego z możliwych rywali. Kolejorz o awans do kolejnego etapu powalczy z mistrzem Danii, czyli Aarhus.

Pierwszy z dwóch spotkań odbędzie się już za dwa tygodnie. 21 lipca (wtorek) obie drużyny zmierzą się w Danii, a tydzień później 29 lipca (środa) zaplanowano rewanżowe starcie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Wiadomo, kto pokaże oba spotkania.

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Prawa do transmisji dwumeczu Lech Poznań – Aarhus pozyskała Telewizja Polska. Oba spotkanie zostaną więc pokazane na kanale TVP Sport. To świetna wiadomość dla kibiców, ponieważ zarówno pierwszy mecz, jak i rewanż będą w otwartej telewizji.

Zwycięzca dwumeczu zagra w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów. Przegrany spadnie do Ligi Europy, gdzie powalczy o awans do 4. rundy. Polskę w europejskich pucharach reprezentuje także Górnik Zabrze (LM), Jagiellonia Białystok (LE), GKS Katowice (LKE) i Raków Częstochowa (LKE).

Rywale polskich klubów w el. europejskich pucharów:

  • Lech Poznań vs Aarhus (Dania)
  • Górnik Zabrze vs Fenerbahce (Turcja)
  • Jagiellonia Białystok – losowanie 3. rundy el. Ligi Europy odbędzie się 20 lipca 2026 roku
  • GKS Katowice vs Hajduk Split/MSK Żylina (Chorwacja/Słowacja)
  • Raków Częstochowa vs Valletta FC (Malta)

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