Real Madryt zarobił fortunę. Perez znalazł sposób na dużą kasę

Real Madryt nie tylko sprowadza nowych piłkarzy, ale również znakomicie zarabia na transferach. Dzięki sprzedażom zawodników, klauzulom i zachowanym udziałom w prawach do piłkarzy Królewscy zgromadzili już ponad 130 milionów euro.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Florentino Perez

Sprytna strategia Realu Madryt przynosi efekty

Florentino Perez od lat stawia nie tylko na głośne transfery, ale także na zabezpieczanie interesów klubu przy sprzedaży młodych zawodników. Jak podają hiszpańskie media, właśnie dzięki takiej strategii Real Madryt przekroczył już tego lata granicę 130 milionów euro wpływów z rynku transferowego.

Największy zastrzyk gotówki przyniosła sprzedaż Nico Paza do Como. Transfer pomocnika był wart 60 milionów euro i stanowi największy pojedynczy zysk Królewskich podczas obecnego okna. Kolejne 20 milionów euro trafi do klubowej kasy po przejściu Victora Munoza do Liverpoolu. Anglicy aktywowali klauzulę wykupu w wysokości 40 milionów euro, a Real zachował połowę praw do zawodnika.

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Na tym lista zysków się nie kończy. Alvaro Rodriguez jest o krok od transferu do Bournemouth. Madrytczycy mają otrzymać 12,5 miliona euro od razu oraz kolejne 2,5 miliona w bonusach. Dodatkowe 10 milionów euro zapewnił definitywny transfer Alexa Jimeneza do Milanu.

Real zarobi także na kolejnych transakcjach dzięki zachowanym udziałom w prawach do zawodników. Po sprzedaży Mario Gili z Lazio do Milanu do klubowej kasy wpłynie 15 milionów euro. Następne 3,5 miliona przyniósł wykup Mario Martina przez Getafe, a bliski finalizacji transfer Frana Garcii do Realu Betis ma zapewnić kolejne 4 miliony euro. Co więcej, Królewscy ponownie zachowają połowę praw do zawodnika, dzięki czemu mogą zarobić również przy jego następnym transferze.