Mourinho poprosił Real Madryt o transfer objawienia MŚ 2026 za 70 milionów

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: José Mourinho

Real Madryt może pozyskać Ayyouba Bouaddiego

Real Madryt do tej pory jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Trzeba wprost przyznać, że Królewscy na poważnie podeszli do działań mających na celu zatarcie blamażu z poprzedniej kampanii, w której rozczarowali na wszystkich frontach. Szeregi Los Blancos zasilił już m.in. Bernardo Silva oraz Denzel Dumfries. Kolejne nowe twarze są jednak w drodze, a jedną z kluczowych pozycji do wzmocnienia jest środek pola.

Jako ciekawa alternatywa dla wielu nazwisk, które do tej pory pojawiły się na liście medialnych spekulacji jest uczestnik mundialu. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Jose Mourinho poprosił władze Realu Madryt, aby doszło do transferu Ayyouba Bouaddiego z LOSC Lille. Ten 18-letni Marokańczyk to objawienie Mistrzostw Świata 2026 i kluczowy gracz kadry, która z Francją zagra o półfinał turnieju. Jak przekazano, kwota transferu może wynieść nawet 70 milionów euro.

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Ayyoub Bouaddi w minionym sezonie rozegrał w sumie 42 mecze, w których zanotował jedną asystę. Pomimo bardzo młodego wieku, na jego koncie jest już ponad 60 spotkań w francuskiej Ligue 1. 7-krotny reprezentant Maroka wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 50 milionów euro.

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