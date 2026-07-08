Modrić zadecydował, co dalej. Milan długo o niego zabiegał

14:18, 8. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tuttosport

Luka Modrić zapowiadał, że decyzję w sprawie przyszłości podejmie dopiero po mistrzostwach świata. Chorwacja pożegnała się z turniejem, a weteran poinformował Milan, co dalej - ujawnia "Tuttosport".

Luka Modrić
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fot. Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić nigdzie się nie wybiera. Milan zatrzyma go na kolejny rok

Luka Modrić w ostatnich tygodniach skupiał się na występach na mistrzostwach świata. Liczył na sukces z reprezentacją Chorwacji, a ostatecznie dotarł z nią do 1/16 finału, gdzie lepsza okazała się Portugalia. Chorwaci byli na dobrej drodze do awansu, ale pozwolili rywalowi na odrobienie strat i zdobycie zwycięskiej bramki w doliczonym czasie gry. Pomocnik zapowiadał, że decyzję w sprawie przyszłości podejmie i ogłosi dopiero po mundialu. Kibice oczekują oficjalnych informacji.

Modrić ma różne opcje – może zdecydować się na zakończenie piłkarskiej kariery, powrót do Chorwacji, obranie egzotycznego kierunku lub pozostanie w Milanie. Gigant z San Siro naciskał na porozumienie z weteranem, któremu wygasła umowa. Mimo zaawansowanego piłkarsko wieku, wciąż był wręcz kluczową postacią drużyny, która finalnie zawiodła i nie dostała się nawet do Ligi Mistrzów.

Wygląda na to, że grę Modricia dalej będziemy mogli podziwiać we Włoszech. „Tuttosport” ujawnia, że Chorwat podjął już decyzję i pozostanie w Milanie na kolejny sezon. Klub już jakiś czas temu złożył mu propozycję nowej umowy i pozostawała ona aktualna aż do teraz. Niewykluczone, że Rossoneri oficjalnie przekażą tę wiadomość podczas konferencji prasowej, na której odbędzie się oficjalna prezentacja Rubena Amorima.

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