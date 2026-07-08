Barcelona jest gotowa to zrobić! Atletico rozważy tę kwotę za Alvareza

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico ugnie się pod presją Alvareza i Barcelony?!

Barcelona od dłuższego już czasu stara się sprowadzić Juliana Alvareza. Nikt nie ma wątpliwości, że to najważniejszy obecnie priorytet transferowy Dumy Katalonii. Sam Hansi Flick uważał przed startem okienka, że konieczne są trzy ruchy. Ostatnim z nich, który nie został zrealizowany jest właśnie transfer Argentyńczyka. O to nie będzie jednak łatwo, choć okazuje się, że przełom jest coraz bliżej.

Według informacji, które przekazał Matteo Moretto związany z dziennikiem „Marca”, Atletico Madryt zaczęło rozważać sprzedaż Juliana Alvareza tego lata. Do klubu ze stolicy ma docierać, że zatrzymanie gwiazdora nie będzie możliwie i należy zarobić na nim jak najwięcej się dam. Sam Alvarez od dłuższego czasu sygnalizuje, że w nowym sezonie interesuje go tylko gra w Barcelonie. Jak przekazano, Atletico rozważy ofertę 130 milionów euro do Dumy Katalonii.

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W minionym sezonie Julian Alvarez wystąpił w sumie w 49 spotkaniach, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt ma on 106 meczy i 50 trafień do siatki rywali. Argentyńczyk wcześniej reprezentował barwy Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka aktualnie na 100 milionów euro.

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