Juventus rusza po mistrza świata. Romano ujawnił nowe szczegóły

Juventus zrobił kolejny krok w sprawie pozyskania Emiliano Martineza. Jak informuje Fabrizio Romano, w poniedziałek doszło do bezpośrednich rozmów z otoczeniem argentyńskiego bramkarza.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Martinez wciąż na celowniku Juventusu

Według Fabrizio Romano przedstawiciele Juventusu spotkali się z agentami Emiliano Martineza, aby omówić warunki ewentualnego transferu. Na razie do pełnego porozumienia jeszcze daleko, ponieważ kluczową przeszkodą pozostają oczekiwania finansowe Aston Villi. Konkretne negocjacje między klubami mają rozpocząć się dopiero po zakończeniu mistrzostw świata, w których reprezentant Argentyny nadal bierze udział.

Juventus pracuje również nad porozumieniem z samym zawodnikiem. Martinez obecnie zarabia w Aston Villi około 9 milionów euro za sezon, jednak według medialnych doniesień jest gotowy obniżyć swoje wymagania. W Turynie mógłby liczyć na kontrakt opiewający na około 5–5,5 miliona euro rocznie.

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Po uzgodnieniu warunków z bramkarzem Stara Dama zamierza rozpocząć rozmowy z Aston Villą. Angielski klub wycenia kartę zawodniczą mistrza świata na około 10 milionów euro. W Turynie taka kwota wciąż jest uznawana za zbyt wysoką, dlatego działacze liczą na wynegocjowanie korzystniejszych warunków.

Alternatywą dla Martineza pozostaje Guglielmo Vicario z Tottenhamu. Kilka dni temu dyrektor generalny Juventusu Giovanni Carnevali przyznał, że klub zachowuje cierpliwość. – Martinez nas interesuje, ale podobnie jak inni zawodnicy. Dziś wielu piłkarzy jest wycenianych zbyt wysoko, dlatego musimy podejmować bardzo przemyślane decyzje – podkreślił działacz Juventusu.