Como blisko ciekawego transferu. Konkretna oferta już wysłana

12:53, 8. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Gianluca Di Marzio

Como jest blisko finalizacji transferu Yana Couto z Borussii Dortmund - przekazał Gianluca Di Marzio. Włoski klub wypożyczy prawego obrońcę z opcją wykupu.

Cesc Fabregas
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Yan Couto opuszcza Borussię Dortmund. Transfer do Serie A

Como pod wodzą Cesca Fabregasa było jedną z największych rewelacji minionego sezonu Serie A. Włoski klub zakończył rozgrywki na czwartym miejscu w tabeli, zapewniając sobie historyczny awans do Ligi Mistrzów. Władze zespołu nie zamierzają jednak poprzestawać na dotychczasowych sukcesach i konsekwentnie wzmacniają kadrę przed kolejnym sezonem.

Do drużyny dołączyli już między innymi Alvaro Morata z Milanu za 12 milionów euro, oraz Luis Milla z Getafe. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Como jest coraz bliżej pozyskania Yana Couto z Borussii Dortmund. W ostatnim czasie doszło do przełomu w negocjacjach i transfer brazylijskiego prawego obrońcy jest na bardzo zaawansowanym etapie.

BONUS 400 PLN za poprawny typ na gola wybranej drużyny. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Klub z Signal Iduna Park jest gotów zgodzić się na odejście 24-latka. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem ma być wypożyczenie z opcją wykupu. Kwota ewentualnego transferu definitywnego miałaby wynieść około 20 milionów euro.

Couto trafił do drużyny z Zagłębia Ruhry z Manchesteru City i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Niemiecki klub liczy jednak na odzyskanie znacznej części zainwestowanych środków, dlatego prowadzi rozmowy z Como w sprawie odpowiedniej formuły transakcji.

Brazylijczyk uchodzi za jednego z najbardziej ofensywnie usposobionych prawych obrońców w Europie. Couto wyróżnia się szybkością, świetnym dryblingiem oraz aktywnym udziałem w akcjach ofensywnych. W barwach Borussii Dortmund rozegrał łącznie 62 spotkania. Zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości