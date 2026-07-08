Como blisko ciekawego transferu. Konkretna oferta już wysłana

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Yan Couto opuszcza Borussię Dortmund. Transfer do Serie A

Como pod wodzą Cesca Fabregasa było jedną z największych rewelacji minionego sezonu Serie A. Włoski klub zakończył rozgrywki na czwartym miejscu w tabeli, zapewniając sobie historyczny awans do Ligi Mistrzów. Władze zespołu nie zamierzają jednak poprzestawać na dotychczasowych sukcesach i konsekwentnie wzmacniają kadrę przed kolejnym sezonem.

Do drużyny dołączyli już między innymi Alvaro Morata z Milanu za 12 milionów euro, oraz Luis Milla z Getafe. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Como jest coraz bliżej pozyskania Yana Couto z Borussii Dortmund. W ostatnim czasie doszło do przełomu w negocjacjach i transfer brazylijskiego prawego obrońcy jest na bardzo zaawansowanym etapie.

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Klub z Signal Iduna Park jest gotów zgodzić się na odejście 24-latka. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem ma być wypożyczenie z opcją wykupu. Kwota ewentualnego transferu definitywnego miałaby wynieść około 20 milionów euro.

Couto trafił do drużyny z Zagłębia Ruhry z Manchesteru City i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Niemiecki klub liczy jednak na odzyskanie znacznej części zainwestowanych środków, dlatego prowadzi rozmowy z Como w sprawie odpowiedniej formuły transakcji.

Brazylijczyk uchodzi za jednego z najbardziej ofensywnie usposobionych prawych obrońców w Europie. Couto wyróżnia się szybkością, świetnym dryblingiem oraz aktywnym udziałem w akcjach ofensywnych. W barwach Borussii Dortmund rozegrał łącznie 62 spotkania. Zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty