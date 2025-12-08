Podsumowanie i jedenastka 14. kolejki Serie A. Polskie Udinese zawiodło

Za nami 14. kolejka Serie A, w której Napoli wygrało w hicie z Juventusem, a Milan obronił fotel lidera. Co więcej, Przemysław Małecki poprowadził Udinese, a Jakub Piotrowski i Adrian Benedyczak zdobyli gola. Oto podsumowanie i jedenastka kolejki Serie A.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Podsumowanie 14. kolejki Serie A – Szalona pogoń Milanu i hit dla Napoli

AC Milan zaliczył podróż z piekła do nieba w meczu z Torino. Max Allegri i spółka przegrywali różnicą dwóch bramek, ale udało im się odrobić stratę i wygrać (3:2). Tym samym utrzymali fotel lidera, mając tyle samo punktów co Napoli, które pokonało w hicie 14. kolejki Juventus (2:1). Wysokie zwycięstwo odniósł Inter Mediolan, wygrywając z Como aż (4:0), przez co jest tuż za plecami lidera tabeli. Kontakt z czołówką traci powoli AS Roma, która przegrała drugi mecz z rzędu, tym razem ustępując Cagliari (0:1).

Dużą niespodzianką była także porażka Atalanty. La Dea z Nicolą Zalewskim w składzie musiała uznać wyższość Hellasu Werona (1:3). Wciąż bez zwycięstwa pozostaje Fiorentina, która zaliczyła kolejną porażkę. Od strefy spadkowej oddaliły się takie zespoły jak Cagliari, Parma czy Genoa. Wszystkie trzy zespoły zdobyły w weekend komplet punktów.

Z punktu widzenia polskiego kibica najciekawsze było spotkanie Udinese – Genoa. Wszystko za sprawą Przemysława Małeckiego na ławce trenerskiej. Polski szkoleniowiec zastąpił zawieszonego Kostę Runjaicia. Po 33. latach ponownie Polak poprowadził klub w Serie A. Na dodatek na listę strzelców wpisał się Jakub Piotrowski, a z ławki na boisko wszedł Adam Buksa. Polski akcent mieliśmy także w starciu Pisa – Parma, gdzie bramkę na wagę kompletu punktów zdobył Adrian Benedyczak.

Wyniki 14. kolejki Serie A:

Sassuolo 3:1 Fiorentina

Inter 4:0 Como

Verona 3:1 Atalanta

Cremonese 2:0 Lecce

Cagliari 1:0 Roma

Lazio 1:1 Bologna

Napoli 2:1 Juventus

Pisa 0:1 Parma

Udinese 1:2 Genoa

Torino 2:3 Milan

Zobacz także: Tabela Serie A

Jedenastka 14. kolejki Serie A

Jedenastka 14. kolejki Serie A wg. Goal.pl:

Ravaglia – Muharemović, Rodriguez, Bastoni – Palestra, Vlasić, Calhanoglu, Volpato, Dimarco – Pulisić, Hojlund

W ten weekend świetnie między słupkami zaprezentował się zmiennik Łukasza Skorupskiego, czyli Federico Ravaglia. Bramkarz Bologni rozegrał fantastyczne zawody. Choć nie zachował czystego konta, to przyczynił się do zdobycia cennego punktu w starciu z Lazio. Zaliczył osiem udanych interwencji, a jego współczynnik powstrzymanych goli wyniósł aż 2.18.

Wśród obrońców na wyróżnienie na pewno zapracował stoper Sassuolo – Tarik Muharemović. Bośniak nie tylko zdobył gola i zaliczył asystę, ale również pomógł drużynie odnieść zwycięstwo, powstrzymując ofensywne zapędy Fiorentiny. Obok niego na słowa uznania zasłużył również Juan Rodriguez, który zanotował aż jedenaście interwencji w meczu z Romą oraz Alessandro Bastoni, z którym Inter w składzie zachował czyste konto w starciu z Como.

Wybór zawodników na wahadła nie był łatwy, ale finalnie po raz drugi z rzędu w jedenastce kolejki Serie A znalazł się Marco Palestra. Młody Włoch ponownie pokazał się próbkę swoich możliwości w starciu z trudnym rywalem. Przeciwko zawodnikom Romy wygrał 10 z 16 pojedynków, świetnie dryblował i wykreował sytuacje podbramkowe. Po drugiej stronie postawiłem na Federico Dimarco, który zaliczył asystę w meczu Inter – Como oraz trzykrotnie powstrzymał atak rywali, odbierając im piłkę.

Jako środkowych pomocników wybrałem tercet następujących piłkarzy: Nikola Vlasić, Hakan Calhanoglu i Cristian Volpato. Ten ostatni, czyli gracz Sassuolo zdobył bramkę i zaliczył asystę, odgrywając ważną rolę w zdobyciu kompletu punktów. Świetnie zarówno w ofensywie, jak i defensywie pokazał się Turek. Gwiazda Nerazzurrich oprócz bramki wykreowała dwa kluczowe podania, a także zabezpieczała środek boiska przed atakami piłkarzy Como. Natomiast Nikola Vlasić robił, co mógł, aby zapewnić zwycięstwo Torino w starciu z Milanem, lecz finalnie jego gol i asysta oraz wysiłki w środku pola poszły na marne.

Duet napastników w jedenastce 14. kolejki Serie A stworzyli Rasmus Hojlund i Christian Pulisić. Duńczyk popisał się dubletem w hicie kolejki z Juventusem. Z kolei Amerykanin wszedł na boisko w drugiej połowie i odwrócił losy meczu z Torino, zdobywając dwie bramki i utrzymując skuteczność w spotkaniu na poziomie 100% (2 strzały, 2 celne i 2 gole).