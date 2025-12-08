Polak poprowadził klub w Serie A! Zastąpił zawieszonego Runjaicia

Przemysław Małecki w meczu Udinese - Genoa zastąpił Kostę Runjaicia. Tym samym został pierwszym polskim trenerem od czasów Zbigniewa Bońka, który poprowadził klub w Serie A.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Przemysław Małecki poprowadził Udinese w meczu Serie A

Udinese w poniedziałek wieczorem podejmowało przed własną publicznością Genoę w ramach 14. kolejki Serie A. Od sezonu 2024/2025 trenerem zespołu jest Kosta Runjaić, czyli były szkoleniowiec m.in. Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. W sztabie szkoleniowym pracują dwaj polscy trenerzy: Przemysław Małecki oraz Alex Trukan, którzy wyjechali razem z nim na Półwysep Apeniński.

W ostatnim ligowym meczu z Parmą sędzia wyrzucił do szatni Kostę Runjaicia, pokazując mu czerwoną kartkę. Jednocześnie stało się jasne, że Niemiec nie poprowadzi zespołu w następnej kolejce. Tym samym w starciu z Genoą na ławce trenerskiej zasiadł Przemysław Małecki.

Małecki jest pierwszym od 33 lat polskim trenerem, który poprowadził drużynę w oficjalnym meczu Serie A. Ostatnim, który tego dokonał był Zbigniew Boniek w roli trenera Bari. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy 42-latek zastąpił Runjaicia przy linii. W grudniu 2024 roku również przejął jego obowiązki. Natomiast od drugiej połowy spotkania z Torino niemiecki szkoleniowiec wrócił na ławkę. Powodem nieobecności w pierwszej części gry miała być infekcja wirusowa.

W tym sezonie Udinese spisuje się na miarę oczekiwań, plasując się na 9. miejscu po 13. kolejkach. Na swoim koncie mają 18 punktów, a ich bilans to 5 zwycięstw, 3 remisy i 5 porażek. Kilka dni temu przegrali z Juventusem, odpadając z Pucharu Włoch.